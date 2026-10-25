Vyhlášenou sbírku spustili organizátoři z iniciativy Díky, že můžem ve středu poté, co jejich projekt letos nezískal podporu od Ministerstva kultury. Vybraná částka už více než trojnásobně přesahuje celkovou dotaci, kterou od ministerstva obdrželi za poslední tři roky.
Podle dřívějšího vyjádření ministerstva získal projekt od roku 2023 na dotacích celkem 2,7 milionu korun – v roce 2023 to bylo 500 tisíc korun, o rok později 1,5 milionu a loni 700 tisíc korun.
Fakt, že organizátoři letos podporu nezískali, odůvodnilo ministerstvo tím, že projekt podle věcného posouzení nesplnil podmínky dotační výzvy. „Nejde o politické rozhodnutí ani o zpochybnění významu oslav 17. listopadu. Jde o dodržování předem stanovených pravidel, která musí platit pro všechny žadatele stejně,“ uvedl úřad. Podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) navíc dotační program pamatuje pouze na kulatá desetiletá výročí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje.
Organizátoři už krátce po vyhlášení sbírky potvrdili, že se akce 17. listopadu uskuteční v plném rozsahu. Peníze vybrané nad rámec letošních nákladů navíc poslouží jako rezerva pro případné výpadky financování v dalších letech. „Semknutí veřejnosti a rychlost, s jakou se podařilo letošní ročník zajistit, je pro nás silným důkazem fungující občanské společnosti. Jsme za to nesmírně vděční. Zároveň si ale uvědomujeme, že úspěch jedné sbírky nemůže zastínit realitu, které teď kultura čelí,“ uvedla v pátek výkonná ředitelka iniciativy Díky, že můžem Bára Stárek.
Doplnila také, že se letošní oslavy na Národní třídě zaměří i na aktuální témata. Mezi ně podle ní patří rostoucí nejistota nezávislých divadel, rušení dotačních programů, jejich netransparentní a nepředvídatelná komunikace ze strany státu nebo návrh na převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
Pro srovnání: v roce 2023 vynesla tzv. Korzo sbírka na stejné darovací platformě přibližně 93 360 korun, o rok později 128 800 korun a v roce 2025 pak 280 980 korun. Další formy podpory představují přímo v den oslav akce On-line svíčkaa pouliční kasičky. Letos je však finanční zapojení veřejnosti kvůli chybějící státní dotaci pro pořádání akce zcela klíčové