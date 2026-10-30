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Socialistický mléčný bar i myšlenky Havla. Korzo Národní zve na oslavy revoluce

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  14:50aktualizováno  14:50
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Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
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Myšlenky Václava Havla ve světelné instalaci, socialistický mléčný bar nebo osudy emigrantů figurují mezi 20 výstavami a instalacemi, které pro Korzo Národní 17. listopadu připravili organizátoři. Motto letošního programu zní Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás. Tradiční Modlitba pro Martu v čase 17:11 bude letos součástí premiéry divadelní performance Dům všech. Za pořádající iniciativu Díky, že můžem o tom v pátek informovala Pavla Umlaufová.

Ministerstvo kultury letos Korzu Národní poprvé neudělilo žádnou dotaci, veřejná sbírka ale k pátku vynesla zhruba 9,5 milionu korun. Je to mnohonásobně více, než kolik celkem činila podpora ministerstva kultury a výnosy sbírek v minulých třech letech.

Premiéra divadelní performance z oken Dům všech bude od 17:00 patřit k vrcholům oslav. Z balkonu Paláce Metro zazní tradiční Modlitba pro Martu. Kdo píseň, původně neopakovatelným způsobem interpretovanou Martou Kubišovou, zazpívá letos, organizátoři zatím neoznámili. Divadelní performance má přinést nové pohledy na témata svobody, demokracie a osobní odpovědnosti. Představení bude možné v přímém přenosu sledovat na obrazovkách před Obchodním domem Máj a na rohu ulic Voršilská a Národní.

Světelná instalace Karolíny Schulzové nazvaná Za co neseš odpovědnost poukáže na Havlovu myšlenku o probuzení obecné odpovědnosti, kterou pronesl v roce 1995 v japonské Hirošimě. Jeho úvahy o svobodě či moci se promítnou také do participativní instalace Budoucnost naděje. Lidé do ní budou moci přispět vlastními vzkazy.

Havel, Čáslavská i vietnamská komunita

Vedle letošního nedožitého 90. výročí Havlova narození program připomene 70 let od příchodu vietnamské komunity do Československa a deset let od úmrtí gymnastky Věry Čáslavské. Uskuteční se diskuse, tančírna nebo mezigenerační dialog vietnamské komunity. Prostor dostanou rovněž témata radikalizace, manipulace obrazem nebo ústavní péče o děti a mladistvé.

Instalace Mléčný bar zpřítomní atmosféru rychlého stravování před rokem 1989, kdy k běžnému životu jídelny, bufety a právě mléčné bary patřily. Instalace Mozaika příběhů přiblíží osudy lidí, kteří mezi lety 1968 a 1989 opustili Československo. Na osobních příbězích otevře otázku, jakou cenu mělo rozhodnutí opustit domov a co všechno emigrace znamenala.

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. S Ikonickou písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu vystoupila zpěvačka Aneta Langerová.(17. listopadu 2025)
32 fotografií

Pro nejmladší návštěvníky a návštěvnice i jejich rodiče vznikne vizuální instalace Tahák s ilustracemi Kateřiny Illnerové o moderních československých dějinách. Prostor pro tvořivost a vzdělávání nabídne také Signal Space ve Staroměstské tržnici.

„Letošní motto Nezůstávejme stranou chceme návštěvníkům přiblížit nejen prostřednictvím debat, ale také výtvarného umění. Instalace dokážou otevřít společenská témata jiným způsobem, dát prostor vlastní interpretaci i zapojení publika,“ uvedla programová ředitelka Korza Národní Ester Valtrová.

„Právě teď je důležité nebýt stranou a zajímat se. Každý dle svých sil a možností – i malé věci mají ve společenském součtu velký dopad,“ doplnila výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek.

Po letošním úspěchu veřejné sbírky organizátoři Korza Národní oznámili, že část peněz si převedou do budoucna. Korzo letos podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) nevyhovělo podmínkám dotačního programu. Ten se podle něho týká kulatých výročí v řádu celých desetiletí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje.

17. listopadu 2024

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