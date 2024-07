Opilá žena se chtěla utopit v jezírku, v němž přišel o život její partner

Žena se chtěla utopit v Košuteckém rybníku ve středu večer. Do vody skutečně šla, ale pak si to rozmyslela a sama vylezla na břeh. To už na místo přijeli hasiči, policisté a záchranáři, které k rybníku přivolali svědci události.

Policisté sedmatřicetiletou cizinku podrobili dechové zkoušce. „Nadýchala přes tři promile,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Ženu pak odvezli k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice a následně na psychiatrii.

Podle serveru Krimi-Plzeň Ukrajinka chtěla spáchat sebevraždu proto, že se na stejném místě na konci června utopil její partner. Právě ona s ním u Košuteckého rybníka v osudný večer popíjela a muž se pak šel vykoupat.

Žena oznámila jeho zmizení pod hladinou kolem 23. hodiny. Potápěči ho pak našli zhruba po půl hodině pátrání na vodní hladině. Šestatřicetiletému muži už nedokázali pomoci.