Tato vláda ještě stanné právo nezavedla, hájil Koten demonstranty u muzea

Nejprve Koten mluvil o hysterii kolem protivládní demonstrace. Pak ale ve svém vyjádření přitvrdil. „Já si myslím, že pokud tady nemáme už něco jako protektorát, že je zakázáno vycházení nebo zakázáno se zdržovat někde jinde, než je vymezený prostor, v rámci pohybu po Praze lidé mají možnost se pohybovat, pokud to není vyloženo zakázáno nějakou vyhláškou nebo stanným právem. Myslím si, že tato vláda tady ještě zatím stanné právo nezavedla,“ rozvíjel poslanec opozičního hnutí své přirovnání současného režimu k protektorátu za druhé světové války.

Proti slovům bývalého předsedy výboru pro bezpečnost z SPD se okamžitě ohradil jeho současný šéf Pavel Žáček z ODS. „Tady si neodpustím poznámku. Nevíte, co je protektorát, nevíte, co je stanné právo, tak s tím nešermujte! Je to naprosto neadekvátní příměr,“ reagoval na Kotena občanský demokrat.

Policejní zásah proti lidem, kteří se po březnové demonstraci na Václavském náměstí snažili dostat do budovy Národního muzea, byl podle vnitřní kontroly pražské policie přiměřený a oprávněný. „Nepoužili jsme ani štíty, ani žádné jiné donucovací prostředky. Jsem přesvědčen, že pražští kolegové obstáli,“ řekl poslancům policejní prezident Martin Vondrášek.

„Jsem přesvědčen, že ten zásah v pořádku nebyl,“ tvrdil naopak poslanec ANO Jiří Mašek. „Bohužel se ze zásahu policie stalo politikum,“ prohlásil. Postěžoval si svým kolegům na to, s jakými reakcemi se setkal on sám i jeho kolegové za video, které sdíleli a které podle nich dokazuje neadekvátní postup policie proti demonstrantům před Národním muzeem.

„Nepřeji vám dostat tolik dehonestujících tweetů,“ stěžoval si Mašek. Všichni, kteří video sdíleli, byli podle poslance ANO z vládních stran označeni za dezoláty a za ruské šváby.