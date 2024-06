Budou tropy, provozovatelé koupališť se chystají na nápor návštěvníků

Vedra začínají a k vodním radovánkám na Hané lákají také přírodní nádrže. „Vše máme nachystané a v podstatě jsme čekali jen na počasí. Už teď o víkendu byla návštěvnost skvělá a díky třicítkám se to bude jen zlepšovat,“ pochvaloval si Radek Kocourek, provozovatel oblíbené pláže U Vrbiček na Plumlovské přehradě na Prostějovsku.

„U nás záleží hlavně na kvalitě vody, která je zatím obstojná, i když sinice se tu letos objevily nezvykle brzy. Podle hygieniků voda není ideální, ale pamatujeme zde i horší stavy, takže jsme zatím spokojeni,“ dodal Kocourek.

Poslední rozbory hygieniků označily kvalitu vody v přehradě stupněm tři z pětibodové škály.

„Při koupání je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout obtíže. Po koupání se proto doporučuje osprchovat,“ uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Loni se čistá voda v přehradě udržela až do první poloviny července, a teprve poté se její kvalita začala prudce zhoršovat. Od poloviny srpna až do konce sezony tam hygienici zakázali koupání.

Jedou už naplno

Naopak na přírodním jezeře Poděbrady, které vyhledávají zejména Olomoučané, je voda čistá, a za odpočinkem a osvěžením tak rekreanti mohou bez obav vyrazit po celé léto.

Tipy na přírodní koupání v regionu Plumlov (Prostějovsko)

počet pláží: dvě, jedna se sociálním zařízením, dva areály autokempů u přehrady

parkování: na vyhrazených placených parkovištích, lidé ubytovaní v kempech za parkování neplatí

občerstvení: vyvařující kiosky i stánkový prodej

služby: sportoviště, minigolf, půjčovny loděk

Poděbrady (Olomoucko)

parkování: placené parkoviště pro 500 aut, cena cca 90 Kč

občerstvení: terasa s grilem

služby: hřiště pro plážový volejbal, půjčovna lodí

Krásné (Šumpersko)

parkování: v autokempu se sociálním zařízením

občerstvení: restaurace

služby: půjčovna šlapadel, lodí, rybolov, vhodné pro windsurfing

„Sezonu jsme zahájili naplno a najeli jsme na letní otvíračku. Každý den od 10 hodin funguje občerstvení, za pěkného počasí pojede i gril. Půjčovna lodí je otevřená o víkendech pravidelně a za hezkého počasí i ve všední dny, aktuální informace lidé najdou na sociálních sítích,“ sdělil za provozovatele areálu Jan Pospíšil.

Návštěvníci, kteří na Poděbrady přijedou autem, mohou zaparkovat na vyhrazeném parkovišti, cena se pohybuje okolo 90 korun. Provozuje ho externí firma. Každý pátek se pak lidé na Poděbradech mohou těšit i na různé koncerty.

Oblíbeným místem ke koupání je rovněž pískovna Mohelnice, k nejnavštěvovanějším pak patří pískovna Náklo na Litovelsku. Rozložit deku tam plavci mohou na travnatých i písčitých plážích.

„Jede vodní vlek i půjčovna paddleboardů. Lidé se mohou občerstvit přímo na pláži a také u ní zaparkují, platí se sto korun na celý den,“ informovala Michaela Jončevová z Wake Parku Náklo.

Koupání je tam kvůli těžbě štěrkopísku na vlastní nebezpečí, výhodou stohektarového jezera dosahujícího hloubky až 25 metrů je průzračná voda, která se ani v nejparnějším létě nekazí.

Koupání mezi skalisky

K nejkrásnějším místům ke koupání v regionu patří zatopené lomy. Jedním z nejoblíbenějších je lom Výkleky na Přerovsku. Koupání je tam na vlastní nebezpečí, platí se jen za parkování.

Osvěžení v horkých letních dnech nabízí také zatopený lom v Nové Vsi u Litovle, kde je uměle vytvořena pláž z oblázků a posečená tráva. Výhodou hlavně pro menší děti je pozvolný vstup do vody.

„Nově jsou tu lavičky, funguje zde občerstvení i mobilní toalety. Za parkování se platí symbolických 20 korun na celý den,“ řekla Kateřina Klustová, která provozuje tamní kiosek. Na své si tam přijdou i nudisté.

Nádhernými místy se zatopenými lomy je proslulé i Jesenicko. Známá je Rampa u Černé Vody, kde se na jedné straně přímo z hladiny zvedá ostrá kolmá stěna tvořící neopakovatelnou scenerii a také kaolínový lom u Vidnavy.

Oblíbená je i vodní nádrž Krásné ležící asi tři kilometry od Šumperka. Areál nabízí velmi slušné zázemí, nevýhodou je, že se voda v létě někdy kazí.

Vodu čistí rostliny

Stále populárnější jsou také biotopy, kde se na rozdíl od chlorovaných bazénů o úpravu vody starají speciální vodní rostliny, a koupání je tak vhodné i pro alergiky. Příznivci těchto přírodních koupališť mohou vyrazit do Otaslavic, Pasek nebo Litovle.

Stavbu biotopu Burk za sto milionů korun chystají na jaře příštího roku tři sousedící obce z Olomoucka – Hlubočky, Mrsklesy a Velká Bystřice. Skládat se má z padesátimetrového bazénu, části pro neplavce, toboganu a sociálního i stravovacího zázemí.

Samosprávy už na projekt získaly pravomocné stavební povolení a vyčlenily peníze.

„Koupaliště obce zaplatí ze svých pokladen. Snažíme se získat dotaci, ale zatím se nám to nepodařilo,“ podotkl už dříve starosta Velké Bystřice Marek Pazdera. Mrsklesy by měly pokrýt 20 procent nákladů a Hlubočky s Bystřicí po 40 procentech. Hotovo by mělo být příští rok.