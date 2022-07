Kouř poháněný větrem zaskočil i meteorologa. „Hledal jsem, kde hoří, a nebyl jsem určitě sám“

Nebezpečné částice pronikají až do plic Co mohou způsobovat prachové částice PM10:

Částice menší než 10 mikrometrů se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Menší částice mohou proniknout až do plicních sklípků, proto jsou nejnebezpečnější. Na tuto jemnou frakci se vážou nebezpečné PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), které jsou často mutagenní a karcinogenní.

Prach může člověku způsobovat řadu zdravotních komplikací, například astma, má nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, často vede k nevratným genetickým změnám, rakovinovým onemocněním a předčasným úmrtím. Imisní limit: Imisní limit představuje nejvyšší přijatelnou úroveň znečištění (průměr či maximum) vyjádřenou jako hmotnost znečišťující látky na jednotku objemu (µg/m3, ng/m3 apod.) při standardním tlaku a teplotě za daný časový úsek (1 h, 24 h, rok). Imisní limity byly stanoveny za účelem ochrany lidského zdraví, ale také ekosystémů a vegetace. Pro některé z emisních limitů navíc platí maximální počet překročení za časový interval a o překročení imisního limitu na daném místě hovoříme až v případě, že je mezní hodnota překročena vícekrát, než činí maximální povolený počet překročení.

Dojde-li k překročení imisního limitu, musí ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským nebo obecním úřadem pro danou zónu či aglomeraci vypracovat Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO).