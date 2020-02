Kouzla s čísly při slevových akcích e-shopů inspekci netrápí. Podklady od hlídače cen odmítá

PRAHA Během každoročního slevového šílenství pod názvem Black Friday si české e-shopy počínaly v mezích zákona. Rozhodla o tom Česká obchodní inspekce (ČOI).

„Bez dlouhodobého sledování a zálohování nabídky s cenou výrobků nelze porušení výše citovaného zákona prodávajícím prokázat,“ napsal serveru Lidovky.cz ředitel inspektorátu pro Středočeský kraj a Prahu Jan Štěpánek s odkazem na zákon o ochraně spotřebitele.

Prodejci během masivních slevových akcí často žonglovali s údajně původními cenami, přičemž ty aktuální uměle navyšovali tak, aby mohli inzerovat co nejvyšší slevu. Konkrétní příklady si můžete přečíst v našem článku.

Na podobné postupy upozorňuje již několik let internetový sledovač vývoje cen Hlídač Shopů. Jeden z jeho zakladatelů Jakub Balada ale vyčítá inspektorům nedostatek důrazu. „Od jednoho e-shopu víme, že se jich ČOI pravidelně ptá na ceny, za něž prodávali měsíc zpátky. Takže inspekce by si podle mě klidně mohla vyžádat historii cen produktu po dnech, a tím by měla ten ‚podklad‘, na který se vymlouvá,“ řekl serveru Lidovky.cz v reakci na rozhodnutí úřadu Balada.

Jeho firma nabízela ČOI data zachycující manipulace s cenami již dříve. „Na základě informací z Hlídače Shopů nelze uložit sankční opatření,“ brání se však inspektorát ústy ředitele.

Ceny a slevy jsou zcela v gesci prodejců

Prodejci tak patrně mohou s cenami v čase nakládat zcela dle svého svědomí, pokud o ceně informují zákazníka jasně a zřetelně. „Zároveň není prodávající ve vztahu ke spotřebiteli vázán doporučením výrobce ani tím, za jakou cenu nabízejí stejné zboží jiní prodejci a o četnosti a termínech úpravy cen, rozhoduje dle svého podnikatelského uvážení,“ doplnil Štěpánek.



Podle něj inspekce provádí kontrolu e-shopů průběžně, slevové akce typu Black Friday nevyjímaje. Server Lidovky.cz se ČOI na praktiky e-shopů dotázal, ta převzala uvedené příklady rovnou jako podnět k prošetření. Podle Štěpánka je ale nutné přistupovat ke každému jednotlivému případu zvlášť.

„Náš úřad prozatím nemá žádný podklad, na jehož základě by mohl v souvislosti s Vaším podáním zahájit řízení například, zda prodejce v předchozím období např. den, rok před akcí atd. nabízené zboží prodával za ceny uvedené v nabídce jako ‚původní ceny‘ či nikoli,“ vysvětlil Štěpánek.



Internetová platforma Hlídač Shopů popsala během Black Friday několik běžných případů velmi kreativní práce s cenou produktů. Prodejci například v den, kdy má jít zboží do slevové akce, navýší skokově inzerovanou „původní cenu“. V praxi se však za tak vysokou částku produkt nikdy v daném e-shopu neprodával. Uměle navýšená původní cena tak způsobí, že zboží, které zlevnilo reálně třeba jen o patnáct procent, se může pyšnit visačkou hlásající slevu i přes padesát procent.

Jindy poukázali tvůrci srovnávače na akce s názvy jako „trhák dne“ či „úlovek dne“. Produkty zařazené do této kategorie ale běžně stouply na ceně jen pár dní před jejich zlevněním, kterým se pak dostaly zpravidla na původní cenu. V jiných případech byly dokonce „trháky“ a „úlovky“ dražší než ve dnech předcházejících i následujících.

„ČOI to očividně řešit nechce. Tak uvidíme, jestli s novou EU směrnicí, kterou bychom měli mít v našem zákoně do dvou let, ČOI změní svůj přístup,“ řekl serveru Lidovky.cz Balada.