Šedesátitisícové odbory KOVO se připojí k protestům proti vládním úsporám

„Mítink se uskuteční 27. června od 15:00 na ostravském náměstí Jiřího z Poděbrad,“ doplnil Ďurčo.

KOVO nesouhlasí například s důchodovou reformou a dřívějšími odchody do důchodu. „Myslím, že tento region odráží náročné profese. Jedním z našich hlavních bodů je, aby náročné profese mohly odcházet dřív do důchodu,“ řekl Ďurčo.

„Ministr Jurečka nám slíbil, že hranice 65 let nebude prolomena. Všichni vidíte, že ročníky, které se narodily třeba v roce 2005 mohou jít do důchodu kolem 70 let. To je pro nás nepřijatelné,“ dodal.

Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula kritizuje způsob, jakým vláda jedná. Podle něj nejde o sociální dialog, ale o monolog. „Kdyby vláda komunikovala, kdyby byl veden sociální dialog, tak by mí kolegové nepořádali žádnou akci. Seděli bychom u jednacího stolu a vyjednávali bychom. Hledali bychom nejlepší řešení, jak pomoci českým veřejným financím,“ uvedl na brífinku.

Středula upozornil také na změny v DPH. „Jestliže někdo napravuje veřejné finance, tak nemůže v návrhu přijít se zvýšením deficitu veřejných financí o 4,1 miliardy korun,“ řekl. DPH podle něj zvýší inflaci o dalších 3,5 procenta, v příštím roce by tedy vzrostla až na 6 procent. „To nedává žádný smysl. Pokud chceme pomáhat, nemůžeme tu situaci ještě zhoršovat,“ doplnil.

Středula si už v minulosti na jednání vlády stěžoval. Minulý týden pohrozil podáním stížnosti inspekci práce na vládu pro porušování zákoníku práce.

ČMKOS na konci května zřídila kvůli konsolidačnímu balíčku celostátní stávkový výbor a od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v reakci uvedl, že nevidí racionální důvody pro generální stávku.

Návrh státního rozpočtu kritizovaly také zdravotnické odbory. Počínání vlády označily za zcela nedemokratické až diktátorské. V reakci na uniklé informace z návrhu rozpočtu ministerstva financí vyhlásily na začátku června stávkovou pohotovost.