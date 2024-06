Do europarlamentu dojel na kole. Teď zkusí v kraji sesadit „neporazitelného“

Taková je tu dlouhodobě dominance šéfa Starostů pro Liberecký kraj Martina Půty, který je tu hejtmanem už od listopadu 2012.

„Volby jsou od toho, aby rozhodly. Naší ambicí je v nich uspět co nejlépe,“ řekl iDNES.cz Kožušník, který povede koalici SPOLU v Libereckém kraji. Na dotaz, zda věří, že by se novým hejtmanem skutečně mohl stát, odpověděl: „Já si myslím, že všichni, kteří se těch voleb účastní, tak tu šanci určitě mají.“

Z velkých výzev strach nemá. Když ODS po pádu vlády Petra Nečase hledala nového předsedu, šel Kožušník i do souboje o tento post proti pozdějšímu vítězi Petru Fialovi, který je dodnes v čele ODS a už skoro tři roky vede vládu. Kožušník se v tomto volebním období stal náměstkem ministra průmyslu a obchodu za STAN Jozefa Síkely, který má do Bruselu našlápnuto letos – jako možný budoucí eurokomisař za Českou republiku.

Kožušník má za úkol vylepšit volební výsledek občanských demokratů v kraji, který je teď baštou Starostů pro liberecký kraj a Starostů a nezávislých. Půtou vedení SLK tu mají nyní v zastupitelstvu 22 křesel z 45 a v koalici jsou právě s ODS, která tu má 5 zastupitelů, stejně jako třetí koaliční partner Piráti.

Do krajských voleb šli naposledy občanští demokraté samostatně. TOP 09 a KDU-ČSL sestavily tehdy kandidátku s názvem Společně pro Liberecký kraj, získaly ale jen 3,83 procenta hlasů a v krajském zastupitelstvu teď nejsou.

Už z těchto čísel je patrné, že porazit v tomto kraji téměř „neporazitelného“ Martina Půtu nebude pro Kožušníka ani v trojkoalici SPOLU nic snadného.

A jaká jsou podle něj klíčová témata voleb, které se uskuteční za necelé čtyři měsíce – 20. a 21. září, na kdy je vyhlásil prezident Petr Pavel?

„Je to určitě školství, zdravotnictví, dopravní obslužnost. Liberecký kraj má jedno specifikum. Je to Trojmezí, určitě je tam velký potenciál spolupráce s Polskem, se Saskem. Myslíme si, že Liberecký kraj by se mohl dostat do lepší formy,“ řekl iDNES.cz Kožušník.

Koaliční smlouva o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici v Libereckém kraji bude podepsána ve středu. V Libereckém kraji kandidovaly zatím ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společně jen ve volbách do Sněmovny v roce 2021 a SPOLU tu získala dva poslance – Petra Beitla a Víta Vomáčku. Kožušník skončil jako první náhradník.