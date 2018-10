Dotační katastrofa za 300 milionů. České ‚Silicon Valley‘ zabila hamižnost, tvrdí autor záměru

LIBOUCHEC/PRAHA Základna pro mladé dynamické firmy působící na poli čistých technologií, patenty a ukázkové spojení soukromých a veřejných peněz, to všechno se mělo zhmotnit ve vědecko-technologickým kampusu u Libouchce poblíž Ústí nad Labem. Projekt s názvem Nupharo Park stejnojmenné společnosti podpořilo i ministerstvo průmyslu a obchodu obří dotací. Záměr ale skončil v troskách, firma upadla do konkurzu. Serveru Lidovky.cz se podařilo spojit s duchovním otcem projektu Milanem Gánikem, který vůbec poprvé promluvil o nezdaru velkorysého plánu.

Když ministerstvo průmyslu a obchodu roku 2013 přikleplo dotaci 300 milionů korun, nikdo netušil, do jaké katastrofy se zapojilo. Všichni aktéři ambiciózního plánu se spoléhali na přislíbenou finanční podporu gigantů jako IBM, Cisco či Dimension Data, jenomže ta zůstala jen na papíře.



Sérií špatných rozhodnutí, nedorozumění a sporů se projekt v celkové hodnotě 750 milionů proměnil v bezprecedentní krach. Letos v lednu soud rozhodl o úpadku firmy, v březnu ji poslal do konkurzu. Pohledávky věřitelů mají hodnotu stovek milionů korun.



„Krach projektu, který vzešel z neuspokojených ambicí, hlouposti, ješitnosti a možná i ziskuchtivosti, mě velice trápí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz developer a autor plánu, developer Milan Gánik, který stojí i za starším neúspěšným projektem komplexu na pražském Žižkově tvořeném desítkou výškových budov s téměř 600 byty.



Lidovky.cz: „Chtěl bych, aby se Nupharo kampus stal symbolem růstu a líhně nových věcí, které přispějí ke zlepšení života, což znamená minimálně efektivnost, jednoduchost, úsporu energie.“ Takto jste v době dokončení kampusu na podzim 2015 líčil svou vizi toho, jak by měl Nupharo Park fungovat po roce provozu. Realita je opačná, areál je z větší části neobsazený a firma Nupharo Park je v konkurzu. Cítíte se za tento stav zodpovědný?

To, v jakém je dnes projekt stavu, je katastrofa a profesně mě tento výsledek velmi poškodil. Měl jsem vizi, která měla propojit nové technologie s evropskými dotacemi a soukromými investicemi a společensky prospět. Nicméně, za ten výsledek se necítím odpovědný. Nebýt hamižnosti a neschopnosti některých lidí a pasivitě dalších v posledních třech letech, nebyl by to „ztracený“ projekt.

Lidovky.cz: Kde vidíte příčiny tohoto stavu, který jste sám označil za katastrofu?

Tu hlavní vidím uvnitř společnosti Nupharo Park, konkrétně v osobě paní Ryšlinkové (Jana Ryšlinková, vedle Gánika klíčová postava projektu, pozn. aut.). Ona formálně držela většinu akcií, nikoli však jen na svůj účet, ale i za další zúčastněné osoby. Ke konci roku 2015, kdy byl celý projekt ještě velmi zranitelný, se rozhodla převzít kontrolu a vše řídit sama. K jejímu neodpovědnému jednání se poněkud ukvapeně připojil začátkem léta 2016 i druhý akcionář, firma ABB (hlavní investor projektu, pozn. aut.), vyděšený jejími dezinformacemi. Od června 2016 vedla projekt mimořádně nekompetentně. A skončilo to konkurzem. Bohužel, jak už to tak u manažerů špatně řízených projektů bývá, v určitý moment přestalo jít paní Ryšlinkové o projekt samotný a spolu s generálním dodavatelem (firma Moravostav, pozn. aut.) jí začalo jít o to, jak z něj dostat co nejvíc peněz pro sebe. Další příčina byla neochota ministerstva průmyslu a obchodu do konce roku 2015 dostát svému závazku, který jsme vnímali jako jednoznačný.

Lidovky.cz: Když porovnám velkorysou vizi na počátku a aktuální realitu, napadá mě jedno. Jestli náhodou hlavní starostí tvůrců projektu včetně vás nebylo jen získat dotaci, aniž byste měli skutečné plány. Nebo mám špatný dojem?

To je hrozný dojem a nemá nic společného s realitou.Nupharo mělo přinést ve spolupráci nadnárodních společností, soukromých investorů a dotací do postiženého regionu České republiky sofistikovaný projekt zaměřený na obnovitelné zdroje. Měl dát příležitost lidem v Ústeckém kraji. Na počátku čerpání dotace byl jasný plán: že to bude výkladní skříň v oblasti takzvaných mikrogridů, tedy soběstačných sítí energie. K podpoře projektu se zavázali ABB, E.ON a další soukromí investoři.

Lidovky.cz: Jenomže naprostá většina těchto investorů se k projektu nepřipojila, to víte sám.

Jejich situace se samozřejmě vyvíjela, ale hlavně došlo ke zmíněné intervenci paní Ryšlinkové.

Lidovky.cz: Kvůli problémům projektu provedlo audit Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež poskytlo dotaci ve výši 300 milionů korun. Jedním ze závěrů auditu je, že Nupharo Park není žádným místem pro vývoj patentů, ale tvoří ho obyčejné haly. Co vy na to?

To se ministerstvo mýlí. Komplex skýtá zázemí pro vývoj. Je tam přes sto hlubinných vrtů na geotermální vyhřívání, trojitá skla, aby všechny budovy byly energeticky pasivní. Také má připravené duální sítě stejnosměrného a střídavého proudu včetně napojení na jednotlivé budovy. To je jen pár příkladů technologií nutných pro vývoj pasivních budov a obnovitelnych zdrojů. Snažili jsme se vytvořit ideální předpoklady pro to, aby zde takové patenty mohly vznikat.

Duchovní otec projektu Milan Gánik (vpravo) s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou při prohlídce areálu Nupharo.

Lidovky.cz: Vy mi tu ale popisujete technické parametry domů, nikoliv to, jakým způsobem se měly v kampusu vyvíjet nové technologie.

Jedním z několika stěžejních projektů, který se snažilo ABB připravit v Nupharu s Ciscem, Philipsem a GL byl takzvaný otevřený systém pro inteligentní řízení budov. Naše start-upy měly mít přístup k strategickým nadnárodním společnostem a dohromady měly rozvíjet aplikace pro chytré energie a řízení budov. Měli jsme lidi, kteří identifikovali start-upy, které by se mohly nastěhovat do areálu. Zvažovalo se snad sto potenciálních start-upů pro inkubátor, který nebyl o budovách.

Lidovky.cz: Jenomže žádné stovky start-upů se do kampusu nenastěhovaly, park zůstal ze své větší části neobsazený. Co mi k tomu řeknete?

Stavba byla ukončena a Nupharo z necelé poloviny pronajaté v prosinci 2015. Ale paní Ryšlinková už od listopadu 2015 vyvolávala rozbroje, které jsme se spolu s ABB snažili řešit. Paralelně se připravovalo stěhování start –upů, aktivity ABB a dalších strategických společností nebo spolupráce s Akademií věd ČR. To všechno skončilo ovládnutím projektu paní Ryšlinkovou v červnu 2016, tedy předtím, než mohl projekt vstoupit do fáze reálného provozu.

‚Za mé éry byl projekt funkční‘

Lidovky.cz: Když vás poslouchám, vychází mi z toho, že s žádným investorem jste nebyli dohodnuti najisto, chápu to správně?

Společnost ABB byla klíčovým investorem, akcionářem a garantem vývojových aktivit Nuphara, ale ne jediným. ABB věřila, tak jako my, že další strategičtí investoři, včetně E.ON, Philipps, Cisco nebo Dimension Data, s některými z nich jsme už měli předběžné dohody, se přidají. Nupharo byl připravován jako lákavý ukázkový projekt pro investory, protože naplňoval standardy pro energetický výzkum. Už v roce 2013 byla na část tohoto vysokého standardu domluvená dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. ABB jednalo o využití kampusu s Akademií věd, což byl další magnet pro nové investory. V tak velikém projektu žonglujete obrovské množství míčků najednou a v lecčems to připomíná známou pohádku o slepičce a kohoutkovi. V každém případě během mého působení v představenstvu se investoři a finanční stabilizace projektu aktivně řešila a míčky byly sice ve vzduchu, ale dobře hozeny.

Reakce Jany Ryšlinkové Vzhledem k tvrzením Milana Gánika požádaly Lidovky.cz Janu Ryšlinkovou o reakci, svého prostoru se rozhodla využít následovně. „Já jsem po několikaletém soustředěním úsilí o záchranu původního konceptu Nupharo parku na jaře tohoto roku z celého projektu vystoupila, když se ukázalo, že to není možné. Nebudu proto nadále nic komentovat. Máte-li ale chuť se v tom vyznat vy, možná byste si měl prostudovat, kdo je kdo, kdo své projekty zvládá a komu jde v jeho životě především o peníze," reagovala.

Jana Ryšlinková (* 1951) je vzděláním matematička, v roce 1976 doktorským a kandidátským titulem završila studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, v druhé polovině 70. let přednášela na ČVUT, v 80. letech působila mimo jiné v Akademii věd.

V listopadu 1989 se zapojila do politiky, pomáhala Občanskému fóru. Roku 1990 se stala jednou z prvních mluvčí tohoto hnutí. Roku 2009 neúspěšně kandidovala do Evropského parlamentu, v posledním období primátora Pavla Béma seděla v pražském zastupitelstvu. Roku 2009 podala trestní oznámení kvůli Opencard.

Lidovky.cz: Klíčový otřes pro perspektivu projektu se odehrál v létě 2016, kdy na sebe firma Nupharo Park sama podala insolvenční návrh. Co tomu předcházelo?

K mému odstavení z Nuphara potřebovala paní Ryšlinková souhlas ABB. Na jaře 2016 se přes jednoho ze svých nových kolegů, bývalého manažera ABB, nakontaktovala na vysoce postaveného představitele ABB, který rozhodoval o Nupharu. Za mými zády mě před ním nařkla ze mně dosud neznámých nekalých činů. Ten dostal strach. Kvůli jeho obavám a postupům došlo k rozkolu i v ABB. Lidé, co se mnou spolupracovali v orgánech Nuphara, odmítli na taková bezdůvodná nařčení reagovat. Ale paní Ryšlinková jím byla vnímána jako majoritní akcionář, a proto ABB přistoupilo na její návrh na valné hromadě 30. června 2016 mě z představenstva Nupharo Parku odvolat a zahájit forenzní audit.

Já a mí blízcí kolegové jsme na místě museli odevzdat počítače, mobilní telefony, fyzické spisy. Audit provádělo ABB spolu s auditory z Deloitte. Pokud je mi známo, žádný výsledek v podobě konkrétního podezření vůči mně nepřinesl. Ovšem ABB ignorovalo moje iniciativy objasnit záměry paní Ryšlinkové. Zhruba dva týdny po mém odvolání byl podán generálním dodavatelem návrh na exekuci majetku společnosti Nupharo Park. Můžeme se domnívat, že v tomto okamžiku s ním již jednala paní Ryšlinková ve shodě s domněnkou, že tím donutí ABB v projektu pokračovat a finančně Nupharo sanovat. Nedošlo jim, že tímto krokem pouze „urychlili“ rozhodnutí ABB z projektu odstoupit. V tomto okamžiku všechny míčky spadly na zem a už se je nikdy nepodařilo dostat zpět do hry. Paní Ryšlinková se o to později už ani nesnažila.

Lidovky.cz: Pokud to tak bylo, co tím paní Ryšlinková sledovala?

To se můžu jenom domnívat. Ještě předtím, než skončila stavba, jsem jí navrhnul, že bychom se měli rozejít, až se Nupharo Park zprovozní. Naše spolupráce nefungovala. Upozorňoval jsem jí, že musíme vystupovat jednotně, na to jsou investoři velmi citliví, neboť dobrý tým je základem jejich důvěry. Věděl jsem, že pokud by se náš rozkol „ventiloval“, mohli by v nás ztratit důvěru a z projektu odejít. Bohužel paní Ryšlinková to nerespektovala a zareagovala naopak tak, že se mě snažila z vedení projektu odvolat hned v listopadu 2015.

Lidovky.cz: Tehdy to zjevně nevyšlo, co bylo dál?

S paní Ryšlinkovou jsme se na dalším pokračování neshodli. V lednu 2016 proto podepsala smlouvu i se souhlasem ABB, že převede akcie na další lidi z týmu, a odstoupí z členství v orgánech, což taky učinila v březnu 2016. Ještě měla završit smlouvu o převodu akcií, které držela. Namísto toho udělala převrat. V tom jí bohužel zřejmě podpořil i generální dodavatel. Ona věřila, že tím získá Nupharo sama a povede ho dle svých představ, včetně získání dalších zdrojů z ABB.

Lidovky.cz: Spojení části ABB s paní Ryšlinkovou nevydrželo dlouho, ABB se na podzim 2016 stáhlo z projektu úplně. Vy už jste tehdy stál mimo, ale jak to na vás působilo?

Špatně, ale neměl jsem kompetence s tím něco dělat. Paní Ryšlinková si přizvala tři menšinové společníky, kteří jí pomáhali Nupharo převzít a řídit v čele s v uvozovkách úspěšným restrukturalizátorem Stanislavem Pavlem (byznysmen, jehož skupina Perseus Group se soustředila na obnovu projektů na pokraji krachu, sám čelil několika exekucím, pozn. aut.), který už je dle mých informací taky v bankrotu. Paní Ryšlinková věřila, že ABB v projektu zůstane a její nereálné návrhy podpoří dalšími penězi. Jenže se ukázal opak – ABB už odmítlo mít s touto skupinou cokoliv společného a za každou cenu se chtělo zbavit odpovědnosti za krizový stav.

Přitom k němu přes moje písemná upozorňování přispělo. Paní Ryšlinková se svými společníky převzala za ABB pohledávku vůči financující Equa Bank, na jimi nově vytvořenou společnost Benuphare. Poté, již jako věřitel, nasměřovala Nupharo do insolvence. Zřejmě čekala, že spolu s generálním dodavatelem, zinkasuje z konkurzu přednostní uspokojení coby zajištěný věřitel, na úkor ostatních. Přestože o Nupharo projevili zájem další strategičtí partneři, paní Ryšlinková a generální dodavatel je odmítli a i nadále odmítají. Asi je výdělek z konkurzu pro ně výhodnější.

Lidovky.cz: Řekl byste, že projekt byl už ztracený ve chvíli vašeho nuceného odchodu, nebo se dal podle vás ještě zachránit?

Projekt byl funkční za mojí éry, i když bylo nutné ho stabilizovat. A vzhledem na zájem investorů, myslím, že i po mém odchodu byla situace ještě řešitelná.

Svědomí má Gánik čisté

Lidovky.cz: Jakým způsobem se dal podle vašeho soudu projekt Nupharo Park přivést zpět k životu?

Po převzetí Nuphara paní Ryšlinkovou se nabízeli investoři, kteří byli připraveni v záměru Nuphara pokračovat i s ní. ABB mělo nabídky převést svojí pohledávku za Nupharem na reálné investory. Ale i když to ABB neudělalo, skupina paní Ryšlinkové mohla tyto možnosti využít.

Lidovky.cz: Co tedy podle vás udělali Jana Ryšlinková se Stanislavem Pavlem špatně?

Jednoduše všechno. Hluboce podcenili dopad vyvolání krize managementu na ABB. Ta do té doby zvažovala, že by svou technologickou základnu vytvořila v Ústeckém kraji. Oni tento plán zničili. Navíc po odchodu ABB omezovali jednání s potencionálními zájemci o převzetí projektu a narovnání závazků s dalšími věřiteli.

Jak šel čas s projektem Nupharo Park 23. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun , resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).



Ministerstvo průmyslu a obchodu , resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS). 1. 12. 2013 Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace , úřad vedl nestraník Jiří Cieńciała.

Ministerstvo vydalo , úřad vedl nestraník Jiří Cieńciała. 20.6. 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o další dotaci pro jiný projekt firmy Nupharo Park , tentokrát ve výši 50 milionů korun . Záměr se nakonec nerealizoval.



pro jiný projekt firmy , tentokrát ve výši . Záměr se nakonec nerealizoval. 20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Během finiše stavebních prací a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. 16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh , její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun , soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.



Firma Nupharo Park na , její závazky po splatnosti tehdy překračovaly , soud insolvenci v lednu 2017 zastavil. 22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostav podal na Nupharo Park insolvenční návrh kvůli pohledávce přes 300 milionů.



Zhotovitel areálu kvůli pohledávce přes 300 milionů. 17.1. 2018 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku firmy .

Městský soud v Praze rozhodl o . 1.3. 2018 Městský soud v Praze poslal firmu Nupharo Park do konkurzu , následovat by měl rozprodej jejího majetku .

Městský soud v Praze poslal firmu , následovat by měl . 20.3. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo kvůli špatné kontrole realizace projektu trestní oznámení.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete postup Ryšlinkové s Pavlem?

Především neschopnost provést restrukturalizaci projektu a vůli v tomto projektu též pokračovat. Navíc si myslím, že tomu napomohlo i levné pořízení zajištěné pohledávky od ABB a možnost přes ni získat rychle majetkový prospěch z konkurzu.

Lidovky.cz: Definitivně se začala naděje pro Nupharo Park hroutit ve chvíli, kdy návrh na insolvenci podal loni na jaře hlavní dodavatel, firma Moravostav, kvůli pohledávce ve výši 340 milionů korun. Kde se ta pohledávka vzala?

Ke konci stavby jsme s Moravostavem uzavřeli dohodu o finanční podpoře. Ta umožnila dokončit stavbu a dočerpat dotaci do konce roku 2015. Na jaře 2016 jsme měli předběžně dohodnutý posun splatnosti všech nesporných závazků na konec roku 2016. Bohužel, akce paní Ryšlinkové a následné kroky tuto dohodu zhatily.

Lidovky.cz: Insolvenční návrh od Moravostavu dopadl už pro Nupharo Park fatálně, soud ho letos v březnu poslal do konkurzu. Na rozdíl od vás u toho stále byla Jana Ryšlinková. Za jakých okolnosti jste se vlastně dali u tohoto projektu dohromady?

Známe se od roku 1991, vždy se prezentovala jako čestná žena a já, jako i většina lidí v Nupharu a jeho orgánech, jsme jí věřili. Souhlasili jsme, aby po dobu realizace projektu držela akcie. Já jsem měl k tomu osobní důvody. Ještě před faktickým zahájením projektu jsem převedl akcie do jejího vlastnictví, s tím, že po úspěšném dokončení projektu budou rozděleny mezi lidi, kteří se na projektu podíleli. V kritickém období jsem jí naše dohody i závazky připomínal. Reagovala jen přes právníky ve stylu „já držím akcie, já je tedy vlastním“. Nejvíc mě mrzí, že jsem se pokoušel jí opakovaně vrátit na cestu dokončení projektu. I to ignorovala.

Lidovky.cz: Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo kvůli Nupharo Park trestní oznámení na neznámého pachatele, nemáte obavu z trestního postihu?

To není něco, nad čím lze mávnout rukou. Jsem autor myšlenky projektu Nupharo, byl jsem i motorem jeho realizace. Mám ale čisté svědomí, že jsme byli zapáleným týmem s jasným záměrem, projektu jsme věřili do poslední chvíle a já stále věřím. Nevylučuji chyby, ale odpovědnost musí nést ti, kdo projekt zmařili. Já jsem připraven obhájit sebe i své kolegy za dobu, po kterou jsme projekt řídili. Krach projektu, který vzešel z neuspokojených ambicí, hlouposti, ješitnosti a možná i ziskuchtivosti, mě velice trápí. Je to o to smutnější, že v konkurzu se ty samé osoby nadále snaží i před očima státního zastupitelství dostat majetkový prospěch na úkor ostatních věřitelů a státu.

Lidovky.cz: Myslíte, že se projekt ještě povede zachránit?

Pokud by byla vůle zainteresovaných stran, tak ano. Stát by měl zabránit tomu, že by se na úpadku přímo či nepřímo obohatili ti, kteří se podíleli na úpadku projektu. Pokud existuje nový investor, který je připraven uhradit reálnou hodnotu projektu Nupharo a v tomto projektu pokračovat, neměli by mu bránit. Věřím v možnost dohody věřitelů s novým investorem, který projekt Nupharo dokončí. Rád budu u toho, pokud mě přizve.