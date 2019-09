CK Neckermann po krachu Thomase Cooka přestala v Česku prodávat zájezdy

Praha Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachovalé britské kanceláře Thomas Cook, neočekává problémy českých klientů s návratem domů. ČTK to řekl šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek. Společnost situaci britské cestovní kanceláře monitoruje a v poledne vydá tiskové prohlášení.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohou nastat problémy u Čechů, kteří si koupili zájezd u Thomase Cooka v Německu nebo Británii. Na ně se české zákony nevztahují. S britskou společností mohou být podle Papeže v Česku tisíce klientů.



„Thomas Cook i Neckermann v ČR přestal do odvolání prodávat zájezdy, až do vyřešení právních věcí kolem vlastnické struktury,“ citoval Papeže serever iDNES.cz.



„Očekáváme, že všechny lety by měly letět tak, jak mají. Klienti by měli přiletět v bezpečí z destinace. Lety jsou v pořádku zaplacené. Nečekáme teď žádné extrémní problémy tohoto stylu, že by teď někdo čekal na letišti a nedostal se domů,“ řekl ČTK Šrámek. Zatím nemá vyčísleno, kolik je v zahraničí českých turistů.



V poledne CK Neckermann vydá oficiální prohlášení, kde zohlední i situaci českých turistů. Cestovní kancelář situaci monitoruje, jde podle ní o „komplexní záležitost“. „Aktuálně jednáme o dalších krocích, prozatím insolvenci vyhlásila jenom britská odnož (Thomas Cook plc), pod kterou spadá britský touroperátor a britské aerolinky. Prozatím jiné subjekty nevyhlásily insolvenci,“ řekl ČTK Šrámek.

Rovněž podle Papeže by se problémy neměly týkat Čechů, kteří si koupili zájezd u CK Neckermann. „To je samostatný právní subjekt,“ řekl Papež o CK Neckermann, která je členem ACK. „Pokud si ovšem Češi koupili zájezd v zahraničí, ať už u Thomase Cooka v Británii nebo v Německu, tam se jich to nějakým způsobem dotknout může,“ řekl Papež ČTK. Připomněl, že předpisy a zákony, které platí v Čechách, na tyto klienty neplatí. Budou se muset řídit předpisy země, kde si zájezd koupili.

Co se týče klientů zkrachovalé britské společnosti, těch mohou být po celé ČR rozprostřeny tisíce. „Thomas Cook fungoval jako cestovka, která posílá klienty nejen do Prahy, ale třeba na jižní Moravu nebo Českého Krumlova,“ řekl Papež. Tito klienti se musí spojit se svojí cestovní kanceláří, popřípadě s pojišťovnou či zastupitelským úřadem a řešit situaci jednotlivě.

Jedna z největších cestovních kanceláří na světě, britská firma Thomas Cook kvůli finančním potížím zkrachovala. Společnost patřila mezi nejstarší cestovní kanceláře na světě a jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně. Podle agentury Reuters je nyní na dovolené v zahraničí s touto firmou asi 600 000 lidí a bude tak proto nutná velká společná operace vlád i pojišťoven. Podle BBC půjde o největší operaci svého druhu v mírové historii země.

Členem mezinárodní skupiny Thomas Cook Group se sídlem v Británii je česká Thomas Cook s.r.o, která zastřešuje aktivity divize Neckerman Cestovní kancelář. Thomas Cook s.r.o. podle údajů v Obchodním rejstříku vykázala ve finančním roce končícím 30. září 2018 čistý zisk 15,3 milionu korun, což bylo méně proti předchozímu zisku 22,5 milionu korun.