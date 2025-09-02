Gang v Praze ukradl dvacet aut za 4,5 milionu. Vozy chtěli zloději rozebrat

Policie zadržela čtyři muže, kteří jsou podezřelí, že převážně v Praze 6 ukradli téměř dvacet automobilů v hodnotě okolo 4,5 milionu korun. Kvůli vysoké škodě, organizované skupině a přečinům z minulosti hrozí pachatelům až osm let ve vězení. O případu dnes informoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Policisté zjistili, že krádeže se odehrávaly od února v nočních hodinách. Skupina pachatelů se zaměřovala na značky Škoda a Volkswagen. Zatím nezjištěným způsobem se dostali do vozu a během chvilky s ním odjeli.

„S rostoucím počtem odcizených aut se případem začali zabývat kriminalisté, kteří se po dlouhém a rozsáhlém operativním šetřením dostali na stopu podezřelým, které později za využití zásahové jednotky v jeden čas zadrželi,“ popsal mluvčí.

Tři ze zadržených byli v minulosti ve vězení za krádeže, odpykali si od dvou do sedmi let. „Jeden z nich tak rovnou putoval do výkonu trestu, jelikož porušil podmínečné propuštění, a dva další jsou stíháni vazebně,“ uvedl Hrdina.

Kriminalisté několik aut zajistili dřív, než je pachatelé stihli rozebrat. K majitelům se tak vrátila vozidla za téměř milion korun.

