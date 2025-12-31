Je pravděpodobné, že až budou mít policisté laboratorní výsledky testů na alkohol a drogy, rozšíří stíhání o další trestný čin, uvedla ve středu policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Muž podle policie vnikl v pondělí kolem 11:00 do zamčeného autobusu v Plzni, našel klíčky, nastartoval a odjel. „Během jízdy ulicemi Karlovarská, Gerská, U Jam a Jesenická s autobusem narazil do několika zaparkovaných vozidel. Po střetech nezastavil a pokračoval dál v jízdě,“ uvedla Mifková.
U Záluží sjel muž s autobusem ze silnice a narazil do betonového propustku. Autobus zůstal po nehodě v příkopu, hasiči z něj museli zaklíněného řidiče vyprostit. Sanitka ho pak odvezla do nemocnice s poraněním hlavy a ruky, uvedla v pondělí mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.