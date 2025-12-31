Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním

Autor: ,
  13:20aktualizováno  13:20
Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den později obvinili tamní kriminalisté z neoprávněného užívání cizí věci. Muž, který s vozem havaroval na silnici směrem na obec Záluží, měl zákaz řízení a pozitivní orientační testy na alkohol i drogy. Stíhaný je na svobodě.
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
8 fotografií

Je pravděpodobné, že až budou mít policisté laboratorní výsledky testů na alkohol a drogy, rozšíří stíhání o další trestný čin, uvedla ve středu policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Muž podle policie vnikl v pondělí kolem 11:00 do zamčeného autobusu v Plzni, našel klíčky, nastartoval a odjel. „Během jízdy ulicemi Karlovarská, Gerská, U Jam a Jesenická s autobusem narazil do několika zaparkovaných vozidel. Po střetech nezastavil a pokračoval dál v jízdě,“ uvedla Mifková.

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
8 fotografií

U Záluží sjel muž s autobusem ze silnice a narazil do betonového propustku. Autobus zůstal po nehodě v příkopu, hasiči z něj museli zaklíněného řidiče vyprostit. Sanitka ho pak odvezla do nemocnice s poraněním hlavy a ruky, uvedla v pondělí mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

Vstoupit do diskuse
Témata: Plzeň, policie, silnice

Co přinese rok 2026

V bouři na severu Polska napadlo až 57 cm sněhu, stály dálnice, vlaky i letadla

Sněhová bouře v Polsku zastavila provoz na dálnicích, železnici i letištích....

Svět vstupuje do roku 2026. Slaví už i Zéland, Sydney rozzářily první ohňostroje

Novoroční ohňostroj v Sydney (31. prosince 2025)

Zemřel bronzový medailista z olympijských her v Mexiku. Zápasník Zeman měl 79 let

Nejlepší zápasníci v muší váze na OH v Mexiku: zleva stříbrný Sovět Bakulin,...

Úhel pohledu

Bilanční nářek pamětníka: Proč jsem poněkud smutný z toho, jak to vedeme od roku 1989

Od brazilského pralesního kmene Yawalapiti dostal jméno Atapana, tedy List...

Silvestr a Nový rok se sněhovou nadílkou, na horách napadne až 15 centimetrů

Zataženou oblohu a sněhové přeháňky na přelomu roku doplní sněžení, které bude...

Turkův telefon, ultračisté bitcoiny i „Macinkovy koule“. Politické hlášky roku

Robert Šlachta, Filip Turek, Petr Blažek a Petr Macinka

Ochrnula, s elektrokoloběžkou ale do metra nemůže. Upravíme to, slibuje PID

Stanice metra Palmovka

Novoroční projev prezidenta odvysílají všechny televize 1. ledna ve 13 hodin

Prezident Petr Pavel při novoročním projevu

Česko oslaví nový rok. Policie nasadí tisíce lidí, záchranáři zasahovali u prvních úrazů

Staroměstské náměstí v Praze dopoledne v poslední den roku 2025. (31. prosince...

Poslední den s MTV. Slavná stanice končí, zůstane jen jediný kanál v USA

Největší hit kapely Buggles nazvaný „Video Killed The Radio Star“ stylově...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Čekstajl

Buďte jako sklenka šampaňského. Flitry jsou módním hitem silvestrovských oslav

Beyonce na koncertu.

Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.