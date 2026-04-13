Soud poslal do vazby podezřelé z výbuchu bankomatů, část peněz stihli utratit

K soudu během dopoledne policisté postupně přivedli trojici podezřelých. Prvnímu muži, kterého eskorta přivedla před desátou hodinou dopolední, soud navrhl útěkovou vazbu, se kterou však podezřelý nesouhlasí. V 10:30 dorazil k soudu druhý muž, během dopoledne i třetí.
„Můžu potvrdit zadržení čtyř osob, ke kterému došlo v pátek 10. 4. v odpoledních hodinách. Třem z těchto z nich jsme sdělili obvinění z trestného činu krádeže. Jeden člověk byl v rámci trestního řízení v pozici svědka. V současné době proběhlo vazební zasedání, kdy bylo rozhodnuto o jejich vazbě,“ řekl novinářům Aleš Strach, vedoucí 1. oddělení krajského ředitelství policie České republiky.
Návaznost na Slovensko
Pachatelé byli součástí dobře organizované zločinecké skupiny. Podle množství zabavené výbušniny, které pyrotechnici označili za zbraň hromadného ničení, se lupiči chystali v této trestné činnosti pokračovat. Konkrétně se jednalo o necelý kilogram a půl TNT a dalších látek.
Nově odhalené skutečnosti mají návaznost na podobné případy, které se odehrály na Slovensku. „Jsme přesvědčení o tom, že série několika desítek vloupání do bankomatů na území Slovenské republiky má spojitost s našimi pachateli,“ potvrdil Strach.
Policii se podařilo zadržet větší část peněz, kterou dva z lupičů při akci z bankomatů odnesli. Peníze podle Stracha jednoznačně pochází z poškozených bankomatů. Část peněz však chybí. Pachatelé je nejspíš už stihli utratit.
Pachatelé o minulém velikonočním víkendu poškodili bankomaty za použití výbušniny, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. Soud bude trestný čin projednávat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci.
„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení,“ uvedla tehdy policie.