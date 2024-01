Maskovaní muži ukradli hodinky za tři miliony, vitríny rozbili kladivem

Dva neznámí muži vykradli prodejnu hodinek v ulici Na Dělostřílnách v nočních hodinách. Informoval o tom na webu Policie ČR její mluvčí Richard Hrdina.

Pachatelé se na celou akci vybavili kladivy, jimiž rozbili nejprve výplň balkonových dveří a následně i skleněné vitríny s hodinkami. Z místa si odnesli několik desítek hodinek v hodnotě tři a čtvrt milionu korun.

„Na hlavách měli čelovky, používali rukavice a celý obličej měli zamaskovaný respirátory,“ uvedl Hrdina. Zloději z místa utekli a majiteli podniku způsobili škodu padesát tisíc korun na poškozeném majetku.

Policisté z místního oddělení Břevnov se případem zabývají od první poloviny listopadu. Zajistili kamerové záznamy, do případu se zapojili i kriminalisté. Přesto se oba podezřelé prozatím nepodařilo vypátrat. Policie proto žádá o pomoc veřejnost.

Důležité informace by podle kriminalistů mohl poskytnout muž, který prodejnu navštívil v předvečer krádeže, měl zelenou bundu a červený batoh. Mohl by mít informace, které by policii pomohly chytit dvojici zlodějů. „Těm v případě dopadení a odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi,“ doplnil Hrdina.