Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený

Podle prvních informací měly opravy probíhat až do večerních hodin. „Krádež kabelů vyřadila na jednom místě z provozu zabezpečovací zařízení. Kvůli tomu byl vyřazen z provozu šestikilometrový úsek. V současnosti probíhá na trati jednosměrný provoz po jedné koleji,“ sdělil v pondělí ráno Kavka.
Provoz byl do 14. hodiny omezený. Byl veden pouze po jedné koleji. „Jedna kolej umožnila propustnost pouze čtyři vlaky za hodinu a maximální rychlost byla 30 kilometrů v hodině, takže docházelo ke zpožděním v řádu desítek minut,“ řekl Kavka.
Správa železnic musela obnovit, napojit nebo opravit asi 400 kabelů zabezpečovacího zařízení, uvedl Kavka. Upřesnil, že jde o kabely k veškerému zabezpečovacímu zařízení, což má vliv i na výhybky.
Pachatelé ohrozili projíždějící vlak
Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00. V neděli zadržela tři podezřelé muže, přeřezali 50 metrů kabelu a přerušili napájení návěstidel. „ Ohrozili přitom projíždějící vlak, který musel prudce brzdit,“ sdělila v pondělí mluvčí policie Miluše Zajícová.
Škoda dosud nebyla vyčíslena, pohybovat se bude ve statisících korun. Muži jsou podezřelí z krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, hrozí jim až pět let vězení.
Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. „Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil. Při prohlídce vozidla bylo v zavazadlovém prostoru nalezeno přibližně 50 metrů kabelu,“ uvedla policejní mluvčí.
Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. „To způsobilo prudké brzdění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak, a současně ztratil informaci o stavu výhybek,“ doplnila Zajícová.
Všichni tři muži skončili v policejní cele, případ policie i nadále vyšetřuje. „Ráno ještě pořizovala z místa důkazní materiál,“ sdělil Martin Kavka.
Zpoždění zasáhla páteřní trať
Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné koleji.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění.
Regionální vlaky nahradily kvůli komplikacím v dopravě autobusy, dálkové vlaky nabíraly zpoždění v desítkách minut. Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, řekl Kavka.