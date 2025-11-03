Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený

,
  14:53aktualizováno  14:53
Železniční provoz na koridoru kolem Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, který v neděli večer vyřadili z provozu zloději kabelů, se podařilo plně obnovit v pondělí ve 14 hodin. Sdělil to mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Policie zadržela tři podezřelé, kteří přeřezali 50 metrů kabelu a ohrozili projíždějící vlak. Regionální vlaky nahradily kvůli komplikacím v dopravě autobusy, dálkové vlaky nabíraly zpoždění v desítkách minut.

ilustrační snímek | foto: Österreich Werbung

Podle prvních informací měly opravy probíhat až do večerních hodin. „Krádež kabelů vyřadila na jednom místě z provozu zabezpečovací zařízení. Kvůli tomu byl vyřazen z provozu šestikilometrový úsek. V současnosti probíhá na trati jednosměrný provoz po jedné koleji,“ sdělil v pondělí ráno Kavka.

Provoz byl do 14. hodiny omezený. Byl veden pouze po jedné koleji. „Jedna kolej umožnila propustnost pouze čtyři vlaky za hodinu a maximální rychlost byla 30 kilometrů v hodině, takže docházelo ke zpožděním v řádu desítek minut,“ řekl Kavka.

Správa železnic musela obnovit, napojit nebo opravit asi 400 kabelů zabezpečovacího zařízení, uvedl Kavka. Upřesnil, že jde o kabely k veškerému zabezpečovacímu zařízení, což má vliv i na výhybky.

Pachatelé ohrozili projíždějící vlak

Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00. V neděli zadržela tři podezřelé muže, přeřezali 50 metrů kabelu a přerušili napájení návěstidel. „ Ohrozili přitom projíždějící vlak, který musel prudce brzdit,“ sdělila v pondělí mluvčí policie Miluše Zajícová.

Škoda dosud nebyla vyčíslena, pohybovat se bude ve statisících korun. Muži jsou podezřelí z krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, hrozí jim až pět let vězení.

Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. „Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil. Při prohlídce vozidla bylo v zavazadlovém prostoru nalezeno přibližně 50 metrů kabelu,“ uvedla policejní mluvčí.

Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. „To způsobilo prudké brzdění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak, a současně ztratil informaci o stavu výhybek,“ doplnila Zajícová.

Všichni tři muži skončili v policejní cele, případ policie i nadále vyšetřuje. „Ráno ještě pořizovala z místa důkazní materiál,“ sdělil Martin Kavka.

Zpoždění zasáhla páteřní trať

Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné koleji.

Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění.

Regionální vlaky nahradily kvůli komplikacím v dopravě autobusy, dálkové vlaky nabíraly zpoždění v desítkách minut. Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, řekl Kavka.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.