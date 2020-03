Kraje si stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. S vládou chtějí řešit jejich distribuci

Praha Kraje žádají o centralizaci nákupů a distribuce ochranných pomůcek pod ministerstvo vnitra. ČTK to po jednání hejtmanů s krizovým štábem ministerstva vnitra řekli hejtman Vysočiny pověřený řízením Asociace krajů Jiří Běhounek a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD).

Podle Běhounka se situace se zásobami v regionech komplikuje a je jich tam nedostatek. Víkend ukáže, kolik roušek a dalších pomůcek k potřebným dojde. O zásobování chce Běhounek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Požádal o osobní účast na pondělním jednání kabinetu.



„Chceme, aby se systém centralizoval. Chceme o tom jednat s vládou. Zjišťujeme, že v tom je moc všelijakých komplikací, zádrhelů a nejasností. Chtěli bychom si to vyjasnit,“ řekl Běhounek.

Očekává, že kraje by přes víkend měly dostat dodávky ochranných pomůcek. Množství, které do regionů plyne, je podle něj stále nedostatečné. Běhounek přitom odkázal i na onemocnění obyvatel domů pro seniory. „Situace se komplikuje velice rychle a dramaticky, pokud se nějak zásadně nezmění způsob distribuce materiálu, tak to nebude fungovat,“ uvedl.

Podle Hamáčka jsou ochranné pomůcky alfou a omegou v boji proti epidemii v domovech důchodců. „Bavíme se o zefektivnění systému distribuce a všichni hejtmani požadují, aby se to všechno centralizovalo pod ministerstvem vnitra. To je závěr, se kterým pan hejtman seznámí premiéra,“ uvedl Hamáček po hodinu a půl trvající telekonferenci s hejtmany.



Nedostatek respirátorů

Asociace i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Upozorňovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. Podle statistické ročenky v roce 2018 v Česku fungovalo 525 domovů pro seniory s asi 37 000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo 20 100 lůžek.

Další desetitisíce lidí využívají terénní služby. Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdřív je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že dostaly k rozdělení výrazně méně ochranných prostředků, než očekávaly.

Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) celkem 90 procent domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb nemá vůbec žádné respirátory nejvyšší třídy (FFP3). Každý dvanáctý poskytovatel péče pak nemá ani respirátory s nižší ochranou či roušky. Valná většina uvedla, že jejich požadavky dosavadní dodávky nepokryly.



Ministerstvo zdravotnictví v pondělí nařídilo, aby seniorské domovy vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Počítat by měly s izolací deseti procent lůžek. Klienti s lehkým průběhem nemoci COVID-19 či v karanténě by tak měli zůstávat v zařízeních a neměli by být v nemocnicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že pracovníci musí mít ochranné pomůcky a obleky, aby se zabránilo nákaze.