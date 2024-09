Vláda bude jednat o možnosti odložit volby. Žádá o to i opavský primátor

Při pohledu na zaplavené oblasti to musí napadnout každého. Tady mají být už v pátek a sobotu krajské a někde i senátní volby? Jenže do jejich konání už zbývají jen čtyři dny. Možnost odkladu je, ale musel by ji neprodleně schválit parlament. „Toto téma bude zcela jistě ještě diskutováno,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. O odložení požádal opavský primátor Tomáš Navrátil.