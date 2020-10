Krajské potíže? Kdeže, superdebatu lídrů před volbami ovládl covid a zmatek v opatřeních

Praha Aranžmá superdebaty České televize předvolební přestřelce nahrávalo, sezvala předsedy stran, které mají zastoupení ve sněmovně: přišlo všech devět lídrů a to, co mělo pomoci nerozhodnutým voličům v dilematu, komu svěřit správu kraje, velmi záhy nabralo podobu mimořádné schůze sněmovny na téma „jak vláda nezvládá covid/jak opozice planě kritizuje“. Jako kdyby krajské volby ani nebyly a vedla se předlouhá kampaň před těmi do dolní komory, které ale budou až za rok.

Zádrhel se zjevil hned úvodem. Premiér Andrej Babiš (ANO) na kritiku nejednotné komunikace uvedl, že se vláda poučila a že doporučil ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO), aby o viru komunikoval on. Následně opakovaně dementoval to, co Prymula odpoledne vyhlásil ve sněmovně - že se budou hosté restaurací zapisovat stejně jako v Německu, aby se dali dotrasovat.

„Já jsem jasně řekl, že formulář v hospodách nebude, je to dezinformace a nesmysl, on mluvil o tom, co je v Německu,“ uvedl Babiš. Prymula v dohledatelném záznamu řekl, že opatření plánuje; po Babišově dementi se omluvil, že mluvil nepřesně.

Babiš tím zaskočil všechny přítomné a dodal diskusi teplotu bezmála horečnatou. „Pan Prymula přichází s nápady a členové vlády je pak nejsou schopni kompetentně vysvětlit. Tady vidíme, čemu jsou vystavováni občané. Nikdo neví, jak to bude,“ reagoval předseda ODS Petr Fiala.

Názornou ukázkou nesouladu v tom, co míní jeden člen vlády a co druhý, nahrál premiér i šéfce TOP 09 Markétě Adamové Pekarové. „Tady vidíte, že toto je zoufalá situace. Zeptejte se lidí na ulici, jestli vědí, co platí, co mají dodržovat. Když si to neumí vyjasnit ani členové vlády, pak se nemůžeme divit, že tomu lidé nevěří. Marketéři pana premiéra řekli, že to lidé nebudou akceptovat, a tak formulář nebude,“ zdůraznila.

„Vicepremiér nemůže kecat do všeho“

Vicepremiér Jan Hamáček se snažil usadit emoce tím, že podtrhával společnou odpovědnost vlády, ale na apely předsedy STAN Víta Rakušana, proč se v létě nezasadil o setkání epidemiologické komise, aby se země na druhou vlnu lépe připravila, už reagoval zostra: „Až budete vicepremiér, taky zjistíte, že ani ten nemůže kecat do všeho.“

Kraje mají nezastupitelné místo v poskytování zdravotnické a sociální péče, vzdělání, v rozvoji silniční dopravy nebo opatřeních proti klimatické změně. Podobné otázky takřka vytěsnil koronavirus, a to na úrovni (ne)nutnosti nouzového stavu, dalších kompenzací pro byznys, efektivnosti chytré karantény a nezvládání druhé vlny. Všechna témata, která patří do kompetence vlády a parlamentu.

„Kdyby se koncem srpna udělalo opatření, jak ho navrhoval exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, roušky plošně ve školách, mohli jsme se dneska bavit o krajských volbách a tématech,“ shrnul vychýlení debaty předseda lidovců Marian Jurečka.

V tom, co ze všeho nejvíc bylo pokračováním sněmovní debaty, jak už běží od raného jara, aspoň vizuálně vyčníval předseda SPD Tomio Okamura, který si sňal roušku a jediný diskutoval prostoústý v rámci ještě hrubšího populismu.

„Vládním nařízením se všichni podřídit musíme, jiná věc je, jestli s nimi souhlasíme. Až 80 procent pozitivních lidí nemá žádný či lehký průběh, nedá se určit, kdo umřel na covid. Chránil bych rizikové a ostatní nechal žít,“ stvrdil Okamura taktiku vábení protirouškových vzbouřenců. Že to SPD myslí se ztečí krajů vážně, je zřejmé i z počtu kandidátů: na republiku jich postavilo nejvíc ze všech stran a hnutí vůbec.