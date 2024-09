V Olomouci si ANO pláclo s SPD, Trikolorou, PRO a Svobodnými. Hejtmanem Okleštěk

Rozhodnutí v sobotu po skončení druhého kola senátních voleb oznámilo ANO na briefingu v Prostějově. „Hned po sečtení hlasů v krajských volbách jsme začali vyjednávat. V týdnu probíhala další jednání. Měli jsem představu o trojkoalici, nicméně výsledky někam směřovaly. Dohodly jsme se tedy na povolební spolupráci s hnutím SPD, Trikolórou, PRO a Svobodnými,“ řekl Okleštěk.

Koaliční smlouvu ke spolupráci na další čtyři roky chce ANO podepsat v příštích dnech. „Nenašli jsme žádné rozporuplné body, věřím, že spolupráce bude přinášet ovoce. Konkrétnější v detailech o obsazení jednotlivých pozic budeme při podpisu smlouvy,“ dodal Okleštěk, jenž také potvrdil, že bude usilovat o místo hejtmana. Zároveň zamýšlí dokončit i poslanecký mandát.

Průnik jednotlivých programů, na který kladlo ANO při vyjednávání důraz, dostal za hnutí na starosti poslanec a krajský zastupitel Milan Feranec. „Procházel jsem si všechny krajské volební programy. Zeleně jsem si značil společné věci, červeně ostatní. I když SPD mělo program krátký, červených políček u nich bylo minimum,“ sdělil Feranec.

Důvod pro volbu SPD spočíval pro ANO i v ochotě vyjednávat. „Původně jsme deklarovali tři subjekty. Když však některé subjekty oznámily odchod do opozice, portfolio se zúžilo. SPD bylo nejúspěšnější. Jde nám i o respektování toho, jak volič rozdal hlasy,“ sdělil Okleštěk.

Krajský šéf ODS Martin Major v pátek večer oznámil, že strana odchází do opozice, protože hnutí ANO chtělo vytvořit trojkoalici s SPD, s níž ovšem občanští demokraté spolupráci už předem vylučovali. ANO tak zbývají jen dvě varianty - menšinová vláda nebo koalice s SPD či Stačilo!

„Občanští demokraté budou v následujícím období v Olomouckém kraji opoziční stranou. Od sečtení volebních výsledků jsme absolvovali několik jednání s dalšími stranami. K jednání nás mimo jiné oslovilo vítězné ANO. Jeho představitelé nám nabídli účast na tříčlenné koalici ve složení ANO-ODS-SPD,“ uvedl Major na svém facebookovém profilu před půl sedmou večer.

„Tuto nabídku jsme jasně odmítli, což jednohlasně potvrdila i Regionální rada ODS v Olomouckém kraji. Nemůžeme vyměnit naše principy za účast v krajské koalici, a proto budeme nadále bojovat za náš kraj z opozičních lavic. I z nich lze pro občany kraje udělat ledasco prospěšného,“ dodal.

Už dříve ohlásila odchod do opozice další dvě uskupení – ve volbách druzí Starostové a nezávislí mající devět křesel, a třetí Spojenci24 tvoření KDU-ČSL, TOP 09, Zelenými a nestraníky, kteří disponují šesti krajskými zastupiteli.

Právě od Spojenců přišla v pondělí informace, že ANO se dohodlo s ODS. Takovou variantu však občanští demokraté odmítli. „Neplatila, nikdy taková nabídka nepadla,“ uvedl Major. Vyvrátil ji i Okleštěk. „O spolupráci jen s ODS jsme nikdy nemluvili. Pravděpodobně si lídr Spojenců pan Slavotínek mylně interpretoval některou z mých odpovědí,“ řekl Okleštěk.

Zároveň odmítl, že by koalice s SPD mohla být prověrkou na příští rok, kdy budou volby do Poslanecké sněmovny. „Jsme na kraji, dlouhodobě tvrdím, že je to nejvyšší stupeň komunální politiky. Je to tedy o lidech, ne o stranách, s poslaneckými volbami to nemá nic společného,“ dodal pravděpodobný budoucí hejtman.