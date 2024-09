Půta Starostům vyhrál sever, ve středních Čechách se udrží jen se Spolu

Starostům se zatím daří udržet svou pozici ve všech krajích okolo deseti procent. Vítězí v tuto chvíli ale v Libereckém kraji, kde post obhajuje hejtman Martin Půta, v tuto chvílí s 35 procenty. Ve Středočeském kraji sice zaostávají o necelých deset procent za hnutím ANO. Po spojení s koalicí Spolu ale mají většinu, a to o jedno křeslo. V Olomouckém a Karlovarském kraji, kde stáli v čele koalic, prohrávají.

„Pokusíme se vytvořit smysluplnou koalici se SPOLU, byť to bude o jeden hlas. Je pro mě nepředstavitelné, že bych ji sestavovala s hnutím ANO,“ okomentovala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Výsledek ji mile překvapil.

Podle Rakušana bude úspěchem, pokud se hnutí podaří získat více zastupitelských mandátů, než kolik jich má nyní. Sčítání výsledků zatím vnímá pro hnutí pozitivně.

„Výsledek ve většině krajů je nad očekávání. Co se týče Senátu, ještě se musím zorientovat, neměl jsem ještě čas koukat se na výsledky dopodrobna. Ale nevypadá to vůbec špatně, může se měnit něco ve větších městech, která chodí později. Takže sledujeme to napjatě a myslím si, že za Starosty a nezávislé to nikterak špatně nevypadá,“ řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan po příchodu do štábu strany na Malostranském náměstí.

„Namlouvat si, že to je nějaké referendum o vládě, to prostě nefunguje. Je to referendum o tom, jak se v jednotlivých krajích žije, jestli se hejtmanky nebo hejtmani napříč stranami osvědčili, nebo neosvědčili. Naši lidé nejsou hloupí, nenechají se ošidit ani oklamat a budou volit podle toho, jaká je kvalita v daném kraji,“ řekl Rakušan už dříve při zahájení volební kampaně.

Dodal, že hlavní silou STAN je regionální ukotvení jeho kandidátů, z nichž mnozí jsou starosty obcí či měst. „V regionech jsme zvyklí hledat inspiraci, příklady dobré praxe a talentované lidi,“ uvedl.

A zda jsou krajské volby zkouškou pro nadcházející sněmovní volby? Podle Rakušana ne. „Tohle jsou jiné volby, nevnímáme to jako test,“ odmítl Rakušan. „My jsme v regionech často zastoupeni, chceme tam být silní a máme tam mnoho práce za sebou,“ dodal.

Výsledky krajských a senátních voleb hnutí sleduje ze své hlavní kanceláře na Malostranském náměstí v Praze. Kolem druhé hodiny odpoledne dorazila do štábu jedna z hlavních tváří voleb, středočeská hejtmanka Pecková (STAN).

Novinářům řekla, že doufá, že voliči ocení čtyři roky práce, i to, že krajská koalice úspěšně zvládla všechny problémy a dostane šanci ve své práci pokračovat. „Jestli to lidé vezmou jako referendum o vládě a neocení práci kraje, tak jsme možná něco dělali špatně. Tak jsme jim nedokázali informaci doručit, nedokázali jsme dobře říct, co pro ně kraje znamenají, byť jsme se občany kraje provést třemi krizemi,“ zmínila Pecková a připomněla covidovou krizi nebo začátek války na Ukrajině.

Ve štábu už je také europoslankyně Danuše Nerudová a europoslanec Jan Farský. Do štábu dorazil také egyptolog Miroslav Bárta, který se ve druhém kole voleb do Senátu utká na Praze 2 s obhajujícím senátorem Markem Hilšerem. Dorazit by měl také obhajující senátor dorazit Jiří Drahoš.

Hnutí obhajuje čtyři hejtmany

STAN má nyní hejtmany ve zmíněném Středočeském kraji a dále v Libereckém, Olomouckém a Karlovarském kraji, všichni chtějí funkci obhájit. Na hodnocení, zda hnutí obhájí všechny současné hejtmanské posty, je podle Rakušana ještě předčasné. „Vyjednávání začnou nebo už začala a nezáleží vždy jen na tom, kdo je vítězem v kraji,“ okomentoval Rakušan. „Až na Jihočeský kraj, kde je to velký souboj Martina Kuby s ANO, tak ty ostatní kraje vypadají docela pozitivně,“ doplnil.

K nejvýraznějším tvářím hnutí patří středočeská hejtmanka Petra Pecková, liberecký Martin Půta, který bude o post hejtmana usilovat už na čtvrté období, karlovarský Petr Kulhánek a olomoucký Josef Suchánek.

Hnutí v posledních čtyřech volbách pravidelně navyšovalo počty svých krajských zastupitelů: v roce 2008 jich získalo čtrnáct, v roce 2012 osmatřicet, o čtyři roky později 56 a před čtyřmi lety 91.

„Senát pro nás není odkladiště“

Stejně tak u voleb do Senátu chce hnutí podle předsedy obhájit velikost současného senátního klubu. Ten je druhý největší. „Dlouhodobě patříme k největším klubům, i proto, že se nám daří v regionech vybírat zajímavé osobnosti,“ řekl při představení kandidátů Rakušan.

„Senát pro nás není odkladiště vysloužilých politiků, ale komorou silných osobností, které dokážou opravit zákony ze Sněmovny,“ vysvětloval.

Letos mezi kandidáty opět nechybí známá jména, v Praze 2 usiluje o post egyptolog Miroslav Bárta. V sousedním obvodě v Praze 4 bude obhajovat bývalý prezidentský kandidát, vědec Jiří Drahoš. Toho podpoří všech pět stran vládní pětikoalice.

STAN podpoří v Praze i další dva stávající senátory: v Praze 8 pirátského kandidáta Lukáše Wagenknechta, v Praze 12 Pavla Fischera, dalšího bývalého prezidentského kandidáta.

Do Senátu v obvodu Mladá Boleslav kandiduje i výrazná tvář hnutí ze Sněmovny, předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman. Jedno jméno mezi kandidáty ale chybí. Ministr školství Mikuláš Bek v Brně letos neobhajuje. Místo něj zde STAN postavil podnikatele a cestovatel Libora Zabloudila.