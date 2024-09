Hnutí ANO chce ve volbách obhájit 178 mandátů a minimálně tři hejtmany

„Myslím, že máme všechny předpoklady k vítězství a kandidátka, která se tentokrát uchází o přízeň našich voličů, je velmi kvalitní. Myslím, že STAN si zaslouží porážku,“ řekla při příchodu do štábu ANO europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Dodala, že věří ve vítězství Heleny Válkové v senátních volbách.

Do volebního štábu dorazil okolo 13:30 kandidát na hejtmana Středočeského kraje Tomáš Helebrant. „Chtěli bychom obhájit minimálně to, co jsme měli. Všechno nad 15 mandátů je úspěch,“ řekl.

„Všechno, co nevylučují přírodní zákony, je přijatelná možnost,“ odpověděl na otázku, zda by podle něj byla přijatelná například koalice se SPOLU.

„Musíme udělat takový výsledek, aby to bez nás složit nešlo. V některých krajích vznikaly úplně nenormální slepence, v Olomouckém kraji se spojilo 7 stran, v Karlovarském dokonce 11, a pak to podle toho vypadá,“ uvedl v předvolebním rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz Babiš.

Výsledek podle něj nicméně hodně ovlivní poslední dny a povodně. „Lidi mají úplně jiné starosti než řešit politiku,“ řekl s tím, že není nic důležitějšího než ochrana životů a zdraví.

Volební účast v krajských volbách v roce 2020 byla 37,95 procent. Nyní je podle Babiše její výše na vládě, která rozhodla, že se hlasování uskuteční i přesto, že část republiky spláchla velká voda.

„Vláda musí zajistit, aby to účast negativně neovlivnilo. Pokud jim někteří starostové a primátoři říkali, že by se volby měly odložit, protože je nezvládnou zajistit, je jen odpovědností vlády, pokud se je i přesto rozhodla uspořádat. Odložení o týden bych neviděl tragicky, ale jak říkám, je to rozhodnutí vlády,“ sdělil Babiš.

Cílem hnutí ANO je, jak už bylo zmíněno, nejen současné volby vyhrát, ale také získat pozice, aby lidem mohli jeho zvolení zástupci „vrátit to, co jim vláda Petra Fialy vzala“, jak si hnutí napsalo na billboardy.

„Volby by i proto měly být o neschopné Fialově vládě, která na lidi tři roky kašle,“ prohlásil v té souvislosti Babiš a doplnil, že Česká republika se za současné vlády stala skanzenem drahoty a stagnace.

ANO je podle srpnového průzkumu agentury Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi favoritem současných voleb. Jeho volbu zvažovalo od 37 procent voličů v Pardubickém kraji téměř do poloviny v Moravskoslezském. V samotném hnutí navzdory tomu tak výrazným výsledkům nevěří.

Sčítání hlasů budou členové ANO sledovat jak v regionech, tak volebním štábu středočeské organizace, který je v restauraci Columna na pražském Chodově. Očekává se, že sem přijedou i kandidáti hnutí do Senátu.

Za ANO v krajích kandidují například Jana Mračková Vildumetzová, Ivana Solařová, Josef Bělica nebo Richard Brabec. O Senát usiluje například Helena Válková, Drahoslav Ryba nebo Miloslav Janulík.

V roce 2022 skončily doplňovací volby do jedné třetiny Senátu pro ANO fiaskem. Navzdory tomu, že hnutí chtělo rovněž z klání udělat referendum o vládě, drtivě prohrálo. Ze 17 kandidátů ve druhém kole uspěli jen dva, Věra Procházková v Karlových Varech a Zdeněk Matušek (v koalici s ČSSD) za Frýdek-Místek.