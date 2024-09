Stačilo! požádá o přepočítání hlasů příští týden, ve hře jsou dva mandáty

Její právní tým nyní připravuje podklady, aby stihl zákonnou lhůtu na podání žádosti, jež by mohla ještě zamíchat celkovými výsledky v kraji, ale také ovlivnit povolební debaty o případné spolupráci.

„Jsme stoprocentně rozhodnuti, že žádost o přepočet hlasů podáme, teď jen řešíme právní věci, abychom zvolili správný postup, který splní zákonné požadavky,“ informoval mluvčí Stačilo! Roman Roun.

Žádost chtějí podat v průběhu příštího týdne. Jak dlouho bude přepočet trvat, si netroufá odhadovat. Osm „ztracených hlasů“ by podle něj představovalo dva mandáty. I přes zisk 5 670 hlasů skončila koalice po volbách v kraji bez mandátu.

Výsledek 4,99 procenta zklamal lídra kandidátky v Libereckém kraji Jana Dvořáka. „Věřil jsem, že se do krajského zastupitelstva vrátíme,“ podotkl. „Osm hlasů, to už je smůla,“ dodal s přesvědčením, že mohlo jít o chybu.

„Samozřejmě nikoho neobviňuji, že by něco udělal úmyslně, to v žádném případě.“ Domnívá se, že by v podobné situaci o přepočítání hlasů usilovala jakákoliv strana nebo hnutí.

K přepočtu hlasů vzhlíží i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Strašně bych si přála, aby v krajích byl slyšet hlas levicových lidí. Bez koalice Stačilo! by to nebylo možné,“ pokračovala. Čím je způsobený vzestup koalice, si netroufla však komentovat.

Hejtman: Počkáme na rozhodnutí soudu

„Je to samozřejmě právo každého politického subjektu a každého občana se obrátit na soud. Uvidíme, jaké budou argumenty volebního uskupení Stačilo! Počkáme na rozhodnutí nezávislého soudu, který podané argumenty vyhodnotí a nějak rozhodne. Očekávám, že se určitě oddálí ustavující zastupitelstvo,“ konstatoval hejtman kraje Martin Půta.

„Obecně jsem rád, že žijeme v zemi, kde o budoucnosti rozhodují v demokratických volbách voliči. A jsem rád, že dokonce i komunisté mohou využít toho práva ve volbách kandidovat a případně výsledek demokratických voleb nechat přezkoumat. To je jejich právo,“ doplnil.

S variantou, že by se počet mandátů v krajském zastupitelstvu mohl po volbách ještě změnit, teoreticky počítá. „Jsou tam dva mandáty, které by samozřejmě změnily poměr sil docela významně,“ uzavřel.

Podle něj by ubylo jedno křeslo vítězným Starostům a druhé SPOLU. Podrobnější plán ale budou Starostové vymýšlet až ve chvíli, kdy se seznámí s argumenty Stačilo! Tomu následně prý přizpůsobí i povolební vyjednávání.