Prvních asi dvacet minut trvalo, než soud zjistil, kdo z obžalovaných, kteří jsou na svobodě, a jejich obhájců je přítomný.
V soudní síni se kvůli velkému množství obžalovaných a obhájců musel určit zasedací pořádek. V jedné lavici usedli obžalovaní na svobodě, v dalších dvou obžalovaní ve vazbě. V řadách za nimi jejich obhájci. Celkem je obžalováno 20 lidí, z toho 9 je stíháno vazebně. Na místě tak bylo 18 obhájců. Někteří obžalovaní předali svým zástupcům žádost, aby hlavní líčení bylo konáno v jejich nepřítomnosti.
K zahájení hlavního líčení se nedostavil bez vysvětlení jeden z obžalovaných L. P. Jeho advokát soudu sdělil, že se klienta nepodařilo kontaktovat telefonicky, písemně ani osobně. Advokát mu zanechal zprávu o možnosti projednání v nepřítomnosti, ale klient neodpověděl. Soud proto jeho případ vyčlenil do samostatného líčení.
„Vzhledem k velkému počtu obviněných a přítomnosti jejich obhájců bude jeho případ projednán a rozhodnut v samostatném řízení,“ rozhodl předseda senátu Miroslav Mjartan. Poté zahájil hlavní líčení.
Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi.
Žena řídila nábor z Náchodska
Na území České republiky skupina fungovala zejména v okrese Náchod. Telefonovalo se však pouze z Ukrajiny, z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13,5 roku vězení. Možný maximální trest je vysoký vzhledem k tomu, že šlo o organizovanou skupinu.
Podle obžaloby call centrum v Oděse řídil Sergej Alexandrovič Kozniakov. Rozděloval odměny jednotlivým falešným bankéřům a posílal peníze na nábor Gabriele Wieulzoeufové. Ta působila jako falešná operátorka na Ukrajině od září 2022 do února 2023 a pak od února do dubna 2024 řídila nábor operátorů, nejprve na Ukrajině a pak z místa svého bydliště na Náchodsku.
„Komunikovala se zájemci, organizovala odjezd zájemců především tím, že jim opatřila finanční prostředky, cestovní pasy a jízdenky na cestu,“ uvedl žalobce Radim Vítek.
Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba.
„Jde o osoby, které zavolají poškozenému jako bankéř České národní banky a pod touto záminkou ho různě instruují tak, aby z něj vytáhli peníze, což se jim v tomto případě povedlo. Jde o necelých 500 dílčích útoků. Celková škoda přesahuje 100 milionů korun. Většinou používali jména konkrétních bankéřů, střídali si je,“ uvedl před jednáním státní zástupce Vítek.
„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ sdělil. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíháni dva lidé.
24. dubna 2024