Soud schválil dohodu o doživotí pro žháře z Bohumína. Zapálením bytu zavinil smrt 11 lidí

Rozsudek na základě dohody o vině a trestu už je pravomocný, odsouzený nemá možnost se proti němu odvolat.

Konopka u soudu takřka nemluvil, když soudkyni odpovídal, tak nejčastěji jednoslovně. Podle zmocněnce části pozůstalých Petra Kausty je však neuvěřitelně necitelný. „Při jednom výslechu jsem se ho zeptal, jestli cítí nějakou vinu a lítost. Chtěl jsem mu dát šanci se projevit. On však řekl, že kdyby ho manželka neopustila, nic by se nestalo. Takže podle něj bylo upálení jedenácti lidí adekvátní reakcí,“ konstatoval Kausta.

Prvotní představy obžalovaného a jeho obhájce byly třicet let vězení, což je nejvyšší trest před doživotím. Ale právě jen trest do konce života vzhledem k děsivým následkům činu požadoval státní zástupce.

Při neveřejném zhruba dvouhodinovém jednání před dvěma měsíci se obě strany nakonec shodly na doživotí, ale bez obvyklého jednání s popisem jeho činu, všech následků a výpověďmi zachráněných lidí coby svědků, co se v plamenech dělo.

Obžalovaný však nesouhlasil s dohodou o náhradě škody, o níž také musí dnes rozhodnout soud. „Obžalovaný se ke všemu přiznal, na nesouhlas o náhradě škody má právo,“ konstatoval státní zástupce Michal Król.

Proti uzavření dohody jsou pozůstalí a jejich zmocněnci. Například zmocněnec Jaromír Parobek uvedl, ze všichni jeho mandanti jednomyslně a spontánně prohlásili, že jsou proti dohodě.



„Nejde ani tak o hrozbu nějakých úlev, ale pomohlo by jim psychicky, kdyby proběhlo úplné hlavní líčení se svědky a dalším dokazováním,“ vysvětlil zmocněnec.

Naopak někteří odborníci upozorňují, že právě líčení detailů ohnivé hrůzy může být pro pozůstalé velmi trýznivé.

I dnes se očekává příchod příbuzných, kteří nijak nezastírali, že Konopku nebudou šetřit a rozhodně mu chtějí dát najevo svou nenávist. Líčení proto provázejí bezpečnostní opatření, například těžkooděnci přivedou Konopku z vazební věznice do největší soudní síně postranní chodbou.

Konopkův čin se počtem obětí stal nejhorším v novodobé historii České republiky. Nesnesl, že se manželka od něj odstěhovala k příbuzným. Naneštěstí se dozvěděl, že v bytě 11. poschodí panelového domu v Bohumíně se v sobotu 8. srpna bude konat rodinná oslava, na kterou nebyl zvaný.

Lidé v hrůze skákali z oken

Opilý nasedl do auta, na pumpě naplnil dvě PET lahve benzinem a před bytem zazvonil. I když mu otevřeli jen nakrátko, stačil trochu hořlaviny vylít do bytu, zbytkem polil vstupní dveře a zapálil. Sám utrpěl lehčí popáleniny, odešel však před dům, kde sledoval, co se bude dít.

V bytě začalo děsivé peklo. Plameny se šířily velmi rychle, smrtící byl i hustý jedovatý kouř. Z patnácti lidí v bytě zemřelo jedenáct, čtyři stačili uniknout přes balkon do sousedního bytu. Mezi oběťmi jsou i tři děti. Pět lidí zemřelo poté, co v zoufalství před obrovským žárem vyskočilo z oken a parapetů. Po pádu z takové výšky neměli šanci na přežití.

Policisté zadrželi Konopku na místě. Nejprve kvůli popáleninám putoval do vězeňské nemocnice, poté bylo rozhodnuto o jeho vzetí do vazby, kde setrvává. V minulosti svůj čin připouštěl, ale hájil se tím, že rozhodně nechtěl nikoho připravit o život, jen lidi v bytě postrašit.

Požár v Bohumíně u pohledu záchranářského vrtulníku (8. srpna 2020)