Za náraz vlaku do mostu ve Studénce nikoho nezavřou, soud rozdal podmínky

Okresní soud v Novém Jičíně dříve dvakrát všechny obžalované zprostil. Krajský soud v rámci odvolání dosud vždy nařídil nové projednání.

Před soudem původně stanulo deset obžalovaných. Po dvojím zproštění a vrácení případu zpět však soud napotřetí uznal pět manažerů stavebních firem vinnými z pádu mostní konstrukce.

Zdeněk Malý a Oldřich Magnusek z firmy Bögl a Krýsl dostali u okresního 3,5 roku vězení nepodmíněně. Petr Janouškovec a Michal Foniok ze společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia) a Miroslav Kovalík z firmy Bögl a Krýsl dostali podmíněné tresty.

To se nyní mění, do vězení - pokud případ nezvrátí možné dovolání k Nejvyššímu soudu - nikdo „sedět“ nepůjde.

Odvolací soud nyní Malému a Magnuskovi změnil nepodmíněné tresty na podmíněné, Janouškovcovi a Foniokovi podmínky upravil a Kovalíkovi ji potvrdil.

„Pád mostu byl důsledkem celé řady pochybení,“ uvedl loni předseda odvolacího senátu. Hlavně podle něj ale chyběl dokument, který by popsal metodický postup prací. Pochybení pětice obžalovaných označil soudce za natolik významné, že bez něj by most nespadl. „Každý z nich mohl ve svém postavení zabránit pádu mostu či tomu, aby pod stavbou jezdily vlaky,“ konstatoval.

Odsouzení se však hájí, že vše dodržovali a pokud opravdu pochybili, jejich jednání rozhodně nevedlo k pádu mostu. Advokát Radek Ondruš pak poukazuje i na to, že selhaly úřady a kontrolní dozor, protože bylo dovoleno, aby při zasouvání mostu z jedné na druhou stranu nad tratí jezdily vlaky v kritickém úseku plnou rychlostí. „Kdyby byla stanovena výluka nebo soupravy jezdil například padesátkou, tak bychom u soudu vůbec nebyli,“ upozornil.

Tragédie se stala 8. srpna 2008 v 10:35 hodin. Do trosek zřícené konstrukce silničního mostu tehdy narazil mezinárodní rychlík jedoucí z Krakova do Prahy, cestovalo v něm například mnoho mladých lidí směřujících na pražský koncert metalové kapely Iron Maiden.

Osm cestujících tragédii nepřežilo a skoro sto dalších utrpělo zranění, někteří s doživotními následky. Soudy se táhnou už jedenáct let a nyní už patří k nejdéle projednávaným případům v tuzemsku.