Mladík schvaloval teroristické útoky Hamásu, u soudu se dohodl na podmínce

Tříletým vězením s podmíněným odkladem na pět let potrestal Krajský soud v Ostravě Dominika Marečka. Devatenáctiletý muž na sociálních sítích loni v říjnu a v listopadu opakovaně schvaloval teroristický vpád bojovníků Hamásu do Izraele, a to včetně útoků na tamní civilisty.