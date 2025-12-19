Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

Okresní soud v Mostě v září vyhověl návrhu na podmíněné propuštění čtyřiašedesátiletého Vocáska, který se přejmenoval na Navrátila. Zkušební dobu soud stanovil na sedm let. Státní zástupkyně Dagmar Bušovská požadovala zamítnutí návrhu a proti rozhodnutí soudu se odvolala.
„Věc byla zrušena a vrácena k novému projednání,“ uvedla mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková Pařízková bez dalších podrobností.
Odsouzený žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Uspěl až u mosteckého soudu. „Pokud vyhoví všem podmínkám, pak nelze nepropustit,“ řekl při rozhodnutí soudce mosteckého soudu Benno Eichler.
Podmínky jsou tři. První je uplynutí nejméně dvaceti let trestu u doživotně odsouzených. Druhou je, že svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení. „Vycházeli jsme z hodnocení věznice, které je veskrze pozitivní,“ uvedl soudce. Pochval dostal 41. Třetí podmínkou je, že lze od odsouzeného očekávat, že povede řádný život.
Podle státní zástupkyně nebyly splněny dvě ze tří podmínek. V závěrečné řeči u mosteckého soudu uvedla, že sice hodnocení z věznice vyznělo pozitivně, ale stále má odsouzený vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost páchání trestné činnosti. Bušovská řekla, že nelze odhlédnout od toho, s jakou brutalitou zabíjel. Existuje podle ní obava, že by mohl ohrozit společnost obdobným jednáním.
Za odsouzeného se zaručil spolek Oikia, Vocásek spolupracuje s církví adventistů, která mu zajistila bydlení v Karlovarském kraji. Předtím by absolvoval pobyt v probačním domě v Jihočeském kraji. Trest si teď Vocásek odpykával v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí o propuštění zabývá soud v Mostě.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí. Kromě Vocáska si v českých věznicích odpykává doživotní trest 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.
|
19. září 2025