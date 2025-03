Za osahávání hocha dostal bývalý táborový vedoucí 5 let. Chtěl se prý jen sblížit

Soud se v rozsudku ztotožnil s obžalobou, která šestatřicetiletého muže vinila, že v roce 2018 zašly jeho praktiky až k pohlavnímu zneužívání. Jedenáctiletého hocha osahával při společném spaní mimo tábor na intimních místech a sám se při tom ukájel.

Poškozený, kterému letos bude 18 let, si dodnes léčí posttraumatický syndrom. Zážitek s jeho vedoucím u něj vyvolal poruchy, které může mít doživotně. Se zkušeností se svěřil nejprve psycholožce a potom matce a sourozencům.

„Podaná obžaloba je odůvodněná, výpověď poškozeného je věrohodná na rozdíl od tvrzení obžalovaného,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Ondřej Kubů. Rozsudek není pravomocný, žádná ze stran se k němu nevyjádřila.

Středeční hlavní líčení začalo videokonferencí se znalkyní, sexuoložkou Hind Mansour-Musovou. Uvedla, že obžalovaný netrpí žádnou deviací, ale jeho chování k dětem se blíží k infantilismu. To vlastně potvrdil i obžalovaný tvrzením, že své chování vnímal jako dětskou hru bez sexuálního podtextu.

„Vyjadřuji lítost nad psychickým stavem chlapce, ale zločinu podle obžaloby jsem se nedopustil. Jsem empatický, k dětem jsem se vždy choval tak, abych jim neublížil,“ řekl v závěrečné řeči.

Obžalovanému hrozilo až 12 let vězení

Takový motiv mu ale senát neuvěřil. Předcházející soudní jednání totiž postupně odkryla letité sklony tohoto svobodného a bezdětného muže. Obžalovaný se hned zpočátku přiznal, že osahávání chlapců na břiše prováděl vícekrát a měl kvůli tomu časté problémy se zaměstnavateli. V jednom případě musel předčasně opustit školu v přírodě, pak přišel o práci v Domě dětí a mládeže a třikrát ho za to stíhala policie. Dnes pracuje jako asistent pedagoga na základní škole.

Naposledy mu poradil psycholog, aby se podobných intimností vyvaroval. To samé mu při zdůvodnění rozsudku zdůraznil i soudce Kubů. Připomněl mu, že zřejmě nevnímá při styku s dětmi hranici, za kterou nesmí zajít a to ho může znovu přivést do konfliktu se zákonem. Doporučil mu proto v jeho vlastním zájmu psychoterapeutické ambulantní léčení.

Obžalovanému hrozilo až 12 let vězení, senát uznal za polehčující okolnost jeho jinak spořádaný život a také delší dobu, která uběhla od žalovaného skutku. Naopak mu přitížily opakované praktiky.

Obžalobu z pohlavního zneužívání nezletilého soud překvalifikoval na sexuální útok, což je od ledna nový zločin v trestním zákoníku, který má nižší spodní hranici sazby, a to jen tři roky. Částečně uznal nároky na odškodnění poškozeného chlapce. Za nemajetkovou újmu by měl od obžalovaného dostat půl milionu korun a k tomu 60 tisíc korun za bolestné a náklady na psychoterapii.

Soud navíc uložil muži, že osm let nesmí vykonávat povolání spojené s výchovou nezletilých.