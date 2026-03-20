Králíček končí jako vládní zmocněnec. Post nejde skloubit s prací poslance, uvedl

Autor: ,
  12:32aktualizováno  12:32
Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček po dvou měsících skončí jako zmocněnec pro digitalizaci. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu ve Sněmovně a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat v Parlamentu. Jeho odchod avizoval Ekonomický deník coby nedobrovolnou rezignaci.
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Robert Králíček (ANO). (15. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Funkci zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost vytvořila vláda Andreje Babiše (ANO) v lednu, Králíček se jí ujal s účinností od 12. ledna. Pozice má podle vlády umožnit systematickou a dlouhodobou koordinaci klíčových strategických projektů v oblastech digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.

Králíček v pátek uvedl, že se rozhodl funkci opustit. „Oběma oblastem se věnuji dlouhodobě, přesto mi šíře agendy neumožňuje vše skloubit s prací poslance a místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO,“ napsal. Dodal, že neumí dělat práci jen napůl, rozhodl se proto pokračovat jen v roli poslance.

Na Králíčkovu chystanou rezignaci v pátek upozornil Ekonomický deník. S odkazem na své zdroje uvedl, že jeho odchod není dobrovolný, ale rozhodl o něm Babiš. Premiérovo vyjádření ČTK shání.

Zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost působí při úřadu vlády, podle statutu ho jmenuje a odvolává kabinet na návrh premiéra. Má za úkol vyhodnocovat bezpečnostní situaci a předkládat vládě návrhy na opatření k posílení odolnosti ČR.

Na základě dohody s ministry by se měl podílet na výběru ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), Digitální a informační agentury (DIA), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Centra dopravních informačních systémů, firmy ČD-Telematika či Vojenského technického ústavu (VTÚ). Je i členem vládní rady pro informační společnost a Ústředního krizového štábu.

Kabinet za necelých sto dní od svého vzniku jmenoval například šéfku poslaneckého klubu ANO Taťánu Malou zmocněnkyní pro lidská práva, zmocněncem pro umělou inteligenci se stal dosavadní ředitel akademického spolku prg.ai Lukáš Kačena.

Na post zmocněnce pro transformaci sítě pražských nemocnic dosadila vláda Pavla Scholze. Vytvořením pozice zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal vyřešila situaci poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem.

Vláda naopak zrušila funkce zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky a zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb. S odchodem Tomáše Kopečného s bývalou vládou skončil také post vládního zmocněnce pro Ukrajinu.

Mohlo by Vás zajímat

