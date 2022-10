Jaderný problém jménem Královec. Rakety od Baltu by dolétly i do Prahy

Doporučujeme

Internet se baví možností připojení ruské Kaliningradské oblastí k Česku, čímž by Praha konečně získala vytoužený přístup k moři. Rusko však zřejmě o tom, že by se mohlo města, které až do roku 1946 neslo název Královec, na baltském pobřeží mezi Polskem a Litvou vzdát, nebude zřejmě chtít ani slyšet.