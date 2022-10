Nechtějí Češi letadlovou loď? Vtip o anexi Kaliningradu uchopili i politici a ambasády

Miroslava Němcová na Twitteru sdílela skutečný dopis, ve kterém ruská ambasáda informuje českou stranu o údajném přístoupení Luganské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti k Rusku.

„Chystáme odpověď. Třeba takto? ‚Senát PČR má tu čest předat vám dokument o referendu a o přistoupení Královce k ČR. Využíváme této příležitosti, abychom vás ujistili o naší neutuchající podpoře Ukrajiny a o hlubokém opovržení V. Putinem a jeho režimem,‘“ navrhuje v žertu senátorka.

Miroslava Němcová @Nemcova_Mirka Přišlo v kopii do Senátu. Chystáme odpověď. Třeba takto?

“Senát PČR má tu čest předat vám dokument o referendu a o přistoupení Královce k ČR.

Využíváme této příležitosti, abychom vás ujistili o naší neutuchající podpoře Ukrajiny a o hlubokém opovržení V. Putinem a jeho režimem.” https://t.co/XRNJbozN1u oblíbit odpovědět

Do debaty se zapojil i ministr zahraničí Jan Lipavský. Na Twitteru ráno uveřejnil text: „Partnerství s našimi baltskými sousedy nikdy nebylo silnější.“ Česko má v současnosti jediného souseda s přístupem k Baltu a to Polsko. Připojením Královce by získalo ještě Litvu a bylo by tak možné používat množné „s našimi baltskými sousedy.“

Debatu si nenechal ujít ani náměstek ministra financí Jiří Valenta. Již si vytyčuje první cíle, kterých bude chtít dosáhnout, až Česká republika převezme Královec. Prvním úkolem podle něj bude zvýšení dosavadní HDP „tohoto Ruskem zanedbaného regionu.“

„Kolegové z MMR, MPO a ČEB již připravují transformační plány - výsledkem bude cca 10% - 15% nárůst celkového HDP Česka,“ napsal ve vtipu náměstek.

Pozadu nezůstávají ani instituce. Například oficiální účet Velvyslanectví USA v Praze reagoval ve středu na tweet českého ministerstva obrany, které informovalo, že Česká republika zaslala Spojeným státům nezávaznou žádost o nabídku 24 letounů F-35. „Nepotřebovali byste také náhodou letadlovou loď?“ reaguje v žertu americká ambasáda.

Český statistický úřad informoval, že chystá dodatečné „Sčítání lidu, domů, bytů a přístavů v Královci,“ kdy budou komisaři také rozdávat statistickou ročenku, „aby si obyvatelé celého kraje mohli přečíst informace o svojí vlasti.“

Přisazují si nejen Češi, ale i Poláci, od kterých původní myšlenka na odebrání ruského území vzešla. Jeden polský účet navrhl, že by české letadlové lodi v Kaliningradu mohla velet zpěvačka Helena Vondráčková.

Parodický účet Embassy of Russia in Královec si postěžoval, že v Kaliningradské oblasti, která Rusku ve skutečnosti patří, byly vypnuty ruské mobilní vysílače. Nahradit je mají vysílače Vodafone.

Pozornosti neunikly ani pravidelná zkouška sirén, která se koná každou první středu v měsíci. Podle internetových vtipů byly sirény tuto středu oslavou připojení Královce k Česku.

Vše odstartoval před několika dny tweet jednoho polského uživatele Twitteru. „Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři,“ stojí v něm. Doplňuje ho mapa, která znázorňuje rozdělení oblasti na dvě poloviny. Jedna by podle vtipu připadla Polsku, druhá Česku.

Příspěvek sdílel europoslanec Tomáš Zdechovský. „A pak nemilujte Poláky,“ komentoval. Ruský web vzal ale jeho vtip vážně a informoval o tom, že český politik navrhuje rozdělit Kaliningradskou oblast mezi Česko a Polsko. Od té doby se vtipy nezadržitelně šíří internetem.