Poláci mají hotovo, otevřeli zbytek dálnice k Baltu. Na české straně stavba stojí

Před lety si Poláci stanovili rok 2024 jako cíl, kdy bude hotová rychlostní silnice S3 od hranic s Českou republikou k Baltskému moři. Jak slíbili, tak udělali. Nyní otevřeli poslední šestnáctikilometrový příhraniční úsek, jehož součástí jsou i dva tunely.

Expresní silnice tak končí na hranicích v Lubawce a minimálně ještě tři roky se nebude mít na co napojit. Navazující dálnice D11 z Královce do Trutnova má začít vznikat teprve letos na podzim. Následující týdny ukážou, jaký dopad bude mít zprovoznění celé S3 na dopravu v českém pohraničí.

Poláci už loni otevřeli patnáctikilometrový úsek S3 z Lubawky do Kamienné Góry za téměř šest miliard korun. Nyní přidali další část za devět miliard.

Nejnáročnější stavbou byl 2 300 metrů dlouhý tunel u Bolkówa. Stavaři ho ve skále prorazili v zimě 2022, ražba trvala 444 dní. Je to nejdelší dálniční tunel v Polsku. Na řidiče v něm číhá radar pro úsekové měření rychlosti, který hlídá povolenou stodvacítku. Od hranic s Českem zabere cesta k Baltskému moři po S3 méně než pět hodin.

Čekáme na české kolegy, řekl ministr

Přestože se středečního otevření nového úseku nezúčastnil žádný český politik ani zástupce státních úřadů, jejich protějšky u řečnického pultíku Českou republiku často zmiňovali. Zejména v souvislosti s pomalou stavbou dálnice D11, které stále chybí ještě 40 kilometrů z Jaroměře ke státní hranici.

„S3 je nejhezčí rychlostní silnicí v celém Polsku. Svou práci jsme udělali a teď čekáme na české kolegy, aby dostavěli D11 a propojil se tak celý silniční koridor od Jaderského k Baltskému moři, který je pro Evropu klíčový,“ řekl polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak.

„Udělali jsme speciální zákony, kterými jsme výstavbu rychlostních silnic a dálnic zrychlili. Dokázali jsme efektivně využít evropské peníze, zároveň pro nás bylo důležité, aby tyto projekty byly v souladu s obyvateli, kteří v oblasti žijí,“ dodal ministr.

První auta se na rychlostní silnici z Bolkówa do Kamienné Góry vydala hodinu před polednem. Celá expresní silnice S3 měří 470 kilometrů. Polákům zbývá dokončit zhruba třicetikilometrový úsek na opačném konci u Svinoústí, který se má otevřít ještě v letošním roce.

„Silnice S3 je nejen spojnicí Dolnoslezského vojvodství s Baltem, ale zároveň důležitou trasou do turistických oblastí České republiky. Přejeme si, aby navazující dálnice D11 byla co nejdříve dokončena,“ sdělil maršálek Dolnoslezského vojvodství Pawel Gancarz.

Příhraniční obce jsou ve střehu

Otázkou je, co otevření nového úseku udělá s dopravou v českém příhraničí. V Žacléři, Zlaté Olešnici, Bernarticích a Trutnově v posledních letech její intenzita významně vzrostla. Ještě před pěti lety projíždělo Zlatou Olešnicí kolem tisícovky aut denně, v současnosti to je až pět tisíc vozidel.

„Byli jsme zvyklí na poměrně klidný provoz, opravdu velký nárůst je v posledních dvou letech. Uvidíme, co se stane teď. Myslím si, že provoz bude větší. Nikdo nedokáže říci, jestli řidiči budou stejně jako dosud využívat i trasu přes Náchod,“ uvedla starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiecová (nestraník).

Kvůli očekávané dopravní zátěži obce investují do nových chodníků a radarů pro úsekové měření rychlosti. Během léta kamery přibudou v Bernarticích, Zlaté Olešnici i Trutnově. Výjimkou nejsou případy, kdy tudy řidiči sviští stokilometrovou rychlostí. Bernartice nedávno v centru u hlavní silnice vybudovaly chodník, stejný plán má také Zlatá Olešnice. V současnosti žádá o stavební povolení na vybudování 1,7 kilometru dlouhého chodníku.

Dva úseky D11 od Jaroměře po Královec mají zpoždění (červená barva), úsek u Kamienné Góry (modrá barva) už je otevřen:

Miroslav Vlasák, ředitel Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, další dramatický nárůst dopravy v příhraniční neočekává.

„Zprovoznění celé S3 zrychlí a zjednoduší dopravu Poláků do Čech, kteří k nám už teď hodně jezdí. Osobně se nedomnívám, že to bude v tuto chvíli pro příhraniční obce znamenat výrazně větší zátěž než dosud.“ Podle něj pro řidiče ve směru od Wroclawi zůstane atraktivnější kratší trasa přes Náchod.

Starosta Žacléře Aleš Vaníček (nestraník) očekává větší nárůst dopravy až po dokončení D11: „Myslím si, že otevřením tohoto úseku S3 nám provoz příliš nenaroste. Obáváme se ale toho, že až bude dálnice D11 hotová, tak řidiči mířící do Krkonoš pojedou ve větší míře přes Žacléř, protože Trutnov je špatně průjezdný,“ komentoval.

Na silnici první třídy z Královce do Trutnova mohou jen auta do devíti tun a omezený počet nákladních vozidel, které mají výjimku od Královéhradeckého kraje. Hejtmanství už dříve potvrdilo, že zachová systém výjimek do doby, než bude dostavěna D11.

Jeden tendr snad už zná vítěze

Už před několika lety bylo jasné, že se nepovede časově skloubit výstavbu dálnic na obou stranách hranice. Přípravy v České republice nabraly velký skluz.

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím měla původně začít v závěru loňského prosince. Vítěznou firmu Budimex však Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na základě rozhodnutí antimonopolního úřadu vyloučilo a později zamítlo námitky. Novým vítězem tendru se stalo sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt. Podle ŘSD stavba 21 kilometrů dlouhého úseku začne letos na podzim. Podle původních plánů měl být hotový v roce 2027.

V příštím roce má začít také stavba téměř dvacetikilometrového úseku D11 z Jaroměře do Trutnova za zhruba 12 miliard korun. ŘSD už vykoupilo většinu pozemků a podalo žádost o stavební povolení. V závěru roku chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Úsek má být hotový v roce 2028. Přípravy dlouho komplikoval spor s majitelem pozemků v Kocbeřích Petrem Holubcem, jenž se odvolal proti územnímu rozhodnutí. Soudy však jeho stížnosti zamítly.