Volby nic podstatného nepřinesou, jen si pár lidí vymění židle, řekl Klaus při výstupu na Sněžku

Co očekáváte od blížících se parlamentních voleb?

Mám strach, že volby budou o okrajových a nepodstatných věcech, strany a politici se budou atakovat a obviňovat z hloupostí. Ale o podstatných věcech naší doby volby nebudou. O tom, jak zvládnout hru na covid a celou tu covidovou, karanténní mašinérii, co udělat s fiktivním globálním oteplováním, jak zabrzdit migrační toky do Evropy, jak odvrátit nesmyslný zelený úděl paní von der Leyenové (předsedkyně Evropské komise, pozn. red.) a tak bych mohl pokračovat. To všechno jsou veliká témata dnešní doby, o nich ale volby nebudou. A proto mě v tomto smyslu málo zajímají.

Jak bude Česká republika po volbách vypadat?

Myslím si, že druhé říjnové odpoledne všichni zjistíme, že je vše při starém. Volby nic podstatného do našich životů nepřinesou, pouze si pár lidí vymění své židle. K podstatné změně, která by byla potřeba, ale nedojde.

Podle průzkumů budou volby soubojem hnutí ANO a středopravých koalic. Komu dáváte větší šanci?

Koalicím nedávám šanci, jsou pod moji rozlišovací schopnost a žádnou významnou roli hrát nebudou.

Prezident Miloš Zeman už avizoval, že sestavením vlády pověří lídra vítězné strany, nikoli koalice. Je to podle vás správné?

Zatím se to stalo v každých volbách od listopadu 1989, takže démonizovat toto rozhodnutí prezidenta Zemana je podle mého názoru zbytečné. Koalice považuji za podvod na voličích a jestli to chce prezident tímto také trochu říci, tak já proti tomu nic nemám.

Co říkáte tomu, jak vyklízí pozice levicové strany. Sociální demokracii a komunistům hrozí, že se poprvé od listopadu 1989 nedostanou do sněmovny.

Myslím si, že definitivně vyklízí pozice pravice a já tady žádnou pravicovou stranu nevidím. Všechny další jsou v mých očích spíše levicové. Levice vítězí a zvítězí i v těchto volbách. Ať se bude jmenovat Piráti, TOP 09 nebo Starostové a nezávislí.