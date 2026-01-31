V Králově Dvoře vjel náklaďák na přejezd, vlak se podařilo zastavit včas

Událost byla hlášena kolem čtvrt na dvě odpoledne. „Řidič nákladního vozu přejížděl dvoukolejný železniční přejezd. Zřejmě to bylo v době, kdy už začaly padat závory, protože systém na železnici vyhodnotil nebezpečí a dal avízo strojvedoucímu,“ uvedla mluvčí. Vlak se díky tomu podařilo bezpečně zastavit a událost se obešla bez zranění.
Mluvčí středočeské policie Suchánková redakci iDNES.cz později upřesnila, že kamion na přejezdu neuvázl, pouze tam vjel takovým způsobem, který zaktivoval systém, který zabrzdil blížící se vlak. Zda již byly dole závory a další podrobnosti policie zjišťuje. Řidič kamionu z místa odjel a až posléze se na místo vrátil.
Událost vyšetřují policisté a Drážní inspekce. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky se provoz podařilo obnovit před 14:00, kdy začaly vlaky místem projíždět omezenou rychlostí.