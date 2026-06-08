Třetí pokus. Kramný, který zabil manželku a dceru, opět žádá o obnovu řízení

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  10:27aktualizováno  10:27
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Petr Kramný, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal potřetí Krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. Návrh na obnovu podal sám Kramný. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka Jana Rejžková stáhli. Druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdily i soudy vyšší instance.
Justiční stráž vede Petra Kramného, který si odpykává trest za vraždu manželky...

Justiční stráž vede Petra Kramného, který si odpykává trest za vraždu manželky a dcery, do jednací síně Krajského soudu v Ostravě. (29. listopadu 2022) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Soudní jednání provázela přísná bezpečnostní opatření. (10. února 2023)
Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)
Petr Kramný se svou obhájkyní Janou Rejžkovou ještě před rozhodnutím o...
Obhájkyně Petra Kramného Jana Rejžková před zahájením soudního řízení. Uvedla,...
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„Krajskému soudu v Ostravě byl doručen návrh na povolení obnovy řízení ve věci odsouzeného Petra Kramného. Další postup zatím nelze předvídat, předseda senátu se musí s věcí seznámit a poté rozhodne o dalším postupu,“ uvedl mluvčí soudu Igor Krajdl.

Kramného advokátka Jana Rejžková se k podané žádosti nechtěla vyjadřovat. „Jsem advokát vázaný mlčenlivostí. Nejsem ten, kdo žádost podal,“ uvedla.

V pořadí je to třetí žádost o obnovu řízení, kterou Kramný či někdo z jeho blízkých podali. První v roce 2021 ještě před projednáním Kramný stáhl. Druhou podal Kramný společně se svou matkou. Jejich hlavní zbraní měly být nové znalecké posudky. Zpochybňovaly, že ženy zemřely po zásahu elektrickým proudem. Krajský soud v Ostravě v únoru 2023 návrh zamítl. Podle soudu nešlo o nové důkazy, které by mohly změnit původní verdikt.

Kramný následně využil všechny dostupné opravné prostředky. Stížnost se tak dostala až před Ústavní soud České republiky, který stejně jako předtím Vrchní soud v Olomouci stížnost proti rozhodnutí odmítl.

Kramný podle obžaloby a pravomocného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak údajně dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Vinu od počátku popíral. Rozsudek pak potvrdil Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud i ÚS.

3. října 2013
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