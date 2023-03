Do problémové čtvrti v Ústí se vrátila policie, služebna vznikla ze školky

„V rámci Ústeckého kraje rozhodně patří mezi ty nejlepší, zázemí pro policisty je na služebně nadstandardní. Do budoucna by to tak mělo být všude,“ uvedl při slavnostním otevření šéf krajského policejního ředitelství Jaromír Kníže.

Na projektu služebny, kde v minulosti kromě mateřské školy byla i restaurace nebo obchod, začala pracovat radnice v Neštěmicích, pod kterou Krásné Březno spadá, před třemi roky. Z původní budovy zůstaly jenom obvodové zdi.

„Celou stavbu jsme připravovali ve spolupráci s policií. Ta si řekla, co by tady chtěli mít, ale i my sami jsme sledovali normy a projekt rekonstrukce jsme co nejvíce přizpůsobovali požadavkům policie,“ popsala starostka neštěmické radnice Iveta Tomková (Vaše Ústí).

Nejen podle ní, ale i podle krajského ředitele je umístění služebny v lokalitě Krásné Březno velkým přínosem zejména pro obyvatele čtvrti. „Lidé to sem budou mít blízko. Maximálně bude také zkrácena dojezdová vzdálenost k problémovým místům. Naším cílem je vytvořit co největší bezpečí pro lidi v této lokalitě,“ poznamenala starostka.

Dosud lidé museli za policisty dojíždět do města na Předmostí, kde prostory neodpovídaly potřebám policie.

Kromě moderního zázemí mají policisté nově k dispozici například dvě cely předběžného zadržení, kam mohou umístit osoby předvedené nebo agresivní, prostor pro zbrojní sklad nebo místnost pro dozorčí službu.

„Cely jsme na Předmostí neměli, teď sem můžeme zadrženého umístit a sledovat pomocí kamerového systému,“ popsal vybavení vedoucí oddělení Aleš Miltner.

Chybí osm policistů

Novou policejní služebnu si místní pochvalují a věří, že přispěje k pocitu bezpečí. „Budeme rádi, když nám policie bude pomáhat. Spoléhám na to, že v lokalitě bude bezpečněji,“ zmínila Irena Bechyňová, která tu bydlí.

„Jsem ráda, že tady policajty máme. Myslím, že tady bude bezpečněji a jsem klidnější,“ přidala se Jaroslava Abtová.

Přestavba bývalé školky vyšla městskou kasu na více než 30 milionů korun. „V rámci příprav rozpočtu města jsem požádala o uvolnění částky na rekonstrukci. V ceně jsou kromě kompletní rekonstrukce zahrnuty také opravy přilehlé komunikace a chodníků,“ přiblížila Tomková.

V současné době na krásnobřezeckém oddělení pracuje 20 policistů, což je o osm méně, než by bylo potřeba. „Tady, stejně jako v celé republice, policisté chybějí. V kraji je nejhorší situace na Děčínsku, Teplicku a Chomutovsku,“ sdělil Kníže.

Podle něj je nutné garantovat zájemcům o práci u policie pravidelný nárůst platů. „Práce u policie pak bude atraktivnější,“ zmínil krajský policejní šéf.