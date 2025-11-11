Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. Právě děti a mladistvé stále častěji řeší duševní problémy než generace před nimi a podle předsedkyně rady Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) Heleny Gherasim jsou také častější problémy spojené se závislostmi i u dětí v nižším věku.
Kromě zpřísnění prodeje bude navíc platit, že e-shop budou mít jen kamenné obchody, prodej v automatech bude zakázaný a zboží se bude kontrolovat, aby nebylo umístěno vedle potravin.
Z licenčního seznamu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že kratom bude smět od středy prodávat 17 kamenných obchodů v Česku. E-shop nemá žádný z nich.
Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence. Postup nakládání s psychomodulačními látkami pak stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Ta podle think tanku Think tank Racionální politiky závislostí (TTRPZ) vyšla ve Sbírce 7. listopadu. Oba předpisy získaly schválení Evropské komise, tedy takzvanou notifikaci.
Podle předsedy správní rady TTRPZ Jindřicha Vobořila i viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy by se měl stát zaměřit hlavně na nelegální prodej a na vymáhání dodržování nových pravidel.
Prouza uvedl, že by kontroloři měli sledovat hlavně večerky, automaty a neoficiální distributory. Podle předsedy správní rady Ústavu pro evropskou legislativu Jana Farkače následující rok ukáže, zda je regulace úspěšná. Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil je přesvědčen o tom, že nová regulace může být příkladem postupu pak i u dalších méně rizikových látek.
Licence platí jen do konce letošního roku. Na další rok budou muset podnikatelé, kteří chtějí s kratomem a extraktem obchodovat, licenční poplatek znovu uhradit.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Ministerstvo zdravotnictví v podkladech k nařízení uvedlo, že kratom a jeho extrakt nepředstavují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví a společnost.