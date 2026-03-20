Policie eviduje 17 úmrtí v souvislosti s kratomem. Jeho prodej je v ČR stále legální

Kratom je často prezentován jako „přírodní“ látka, což může vytvářet mylný dojem bezpečnosti. Jeho užívání bývá spojeno se zdravotními komplikacemi, vznikem závislosti a v krajních případech i úmrtím.
Policie upozorňuje, že experimentování s psychoaktivními látkami může mít vážné následky.
Kratom se do 12. listopadu 2025 nacházel v takzvané šedé zóně. Než byl zařazen na seznam psychomodulačních látek, prodával se jako sběratelský předmět bez kontroly kvality, věkového omezení a dostatečných informací.
Nová regulace ho řadí mezi látky ovlivňující psychické procesy člověka. V České republice nyní podléhá kontrolovanému prodeji.
K dostání je ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shopy mohou provozovat pouze subjekty s kamennou prodejnou a zakázán je prodej v automatech.
Policie v souvislosti s kratomem eviduje za loňský rok sedmnáct úmrtí. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych uvedl, že příčinou byla buď samotná látka ve vysokých dávkách, nebo její kombinace s alkoholem, léky či THC.
Premiér Andrej Babiš (ANO) zákaz prodeje kratomu opakovaně zmiňoval. Zvažovaný zákaz kratomu na seznamu návykových látek však vláda 16. března po jednání kabinetu vyřadila. Proti zákazu se stavěly odbor protidrogové politiky i Hospodářská komora.
Premiér následně uvedl, že vláda před dalším rozhodnutím nejprve vyhodnotí výsledky licencovaného prodeje v Česku. Zvážit by mohla také návrh národního protidrogového koordinátora Pavla Béma, aby si látku mohli kupovat pouze dospělí od 21 let.
Tragické případy
V Olomouckém kraji loni zemřeli kvůli smrtelné dávce mitragyninu, účinné látky obsažené v kratomu, tři lidé.
Na začátku října loňského roku přijala policie oznámení o úmrtí dvaadvacetileté ženy na Uničovsku. Podle zjištěných informací nic nenasvědčovalo cizímu zavinění. Žena se s ničím neléčila.
„Jednalo se o zdravou a sportovně založenou studentku vysoké školy, která stejně jako její vrstevníci ‚pouze‘ užívala v té době legální látku kratom,“ uvedla policejní mluvčí.
Soudní pitva a následný toxikologický rozbor prokázaly, že v těle měla smrtelnou dávku mitragyninu.
Další dva případy řešili policisté na Šumpersku.
V únoru loňského roku kriminalisté vyjížděli k devatenáctiletému mladíkovi bez známek života. Toxikologický rozbor krve ukázal, že na jeho smrti se podílela kombinace alkoholu a mitragyninu, jehož koncentrace byla smrtelná.
K dalšímu podezřelému úmrtí došlo několik dní před Vánocemi. V bytě nalezl osmačtyřicetiletou ženu bez známek života její otec. Také v tomto případě pitva a toxikologický rozbor potvrdily přítomnost smrtelné dávky mitragyninu.
Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která roste především v jihovýchodní Asii. V zemích původu se konzumuje žvýkáním nebo louhováním sušených listů.
Do Evropy a dalších západních zemí se dováží v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se obvykle užívá s vodou, čajem nebo slazenými nápoji. K dostání je ale i ve formě tablet nebo tekutého extraktu.
Při užití menší dávky se může objevit zrychlený tep, svědění kůže, nevolnost nebo ztráta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání může docházet k úbytku hmotnosti nebo chronické únavě.
Dlouhodobé užívání může výrazně ovlivnit i psychiku – uživatelé se často potýkají s vyčerpáním, depresemi či psychózou.
Velmi rizikové je užívání kratomu v kombinaci s jinými psychoaktivními látkami, kdy může dojít k přetížení organismu až k úmrtí. Nedoporučuje se ani kombinace s alkoholem.
Pravidelné užívání může vést k závislosti a následným abstinenčním příznakům.
Kratom v současnosti představuje riziko zejména pro žáky základních a studenty středních škol, kteří vyhledávají jeho psychoaktivní účinky.