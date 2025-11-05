Strážníci jeli řešit agresivního cestujícího, v Krči se srazili s dalším autem

Nehoda se stala kolem 18:30 na křižovatce Budějovické a Vyskočilovy ulice. Mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs řekl, že jednoho z mužů záchranáři převezli s vícečetnými poraněními do traumacentra. Druhý zraněný muž byl poraněn na hlavě. Byl však při vědomí a mimo ohrožení života.
„Došlo k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo naše služební. Řidiče osobního vozu a jednoho člena naší posádky si do péče převzali záchranáři,“ uvedla mluvčí strážníků.
„Podle prvotních informací jeli strážníci řešit oznámení na tísňovou linku 156 na konečnou zastávku tramvaje, kde měl být agresivní cestující celý od krve,“ doplnila.
Mluvčí pražské státní policie Jan Daněk sdělil, že policisté nehodu na místě vyšetřují. Bližší informace k okolnostem nehody zatím neměl.