Strážníci jeli řešit agresivního cestujícího, v Krči se srazili s dalším autem

  20:15aktualizováno  20:15
V pražské Krči se večer srazilo auto strážníků s dalším osobním vozem. Dva lidé se při nehodě zranili. Mluvčí městské policie Irena Seifertová sdělila, že mezi zraněnými je jeden strážník a řidič druhého vozu. Strážníci podle ní jeli k zásahu proti agresivnímu člověku na zastávce tramvaje. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
Fotogalerie2

V Praze se srazilo auto strážníků s dalším vozem. (5. listopadu 2025) | foto: HZS hl. města Prahy

Nehoda se stala kolem 18:30 na křižovatce Budějovické a Vyskočilovy ulice. Mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs řekl, že jednoho z mužů záchranáři převezli s vícečetnými poraněními do traumacentra. Druhý zraněný muž byl poraněn na hlavě. Byl však při vědomí a mimo ohrožení života.

„Došlo k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo naše služební. Řidiče osobního vozu a jednoho člena naší posádky si do péče převzali záchranáři,“ uvedla mluvčí strážníků.

„Podle prvotních informací jeli strážníci řešit oznámení na tísňovou linku 156 na konečnou zastávku tramvaje, kde měl být agresivní cestující celý od krve,“ doplnila.

Mluvčí pražské státní policie Jan Daněk sdělil, že policisté nehodu na místě vyšetřují. Bližší informace k okolnostem nehody zatím neměl.

Témata: Krč, havárie, Stodůlky

