Na problém poprvé rodiče upozornili v rámci facebookové skupiny Újezd nad Lesy. „Je vašim dětem dobře?“ ptala se v pondělí odpoledne jedna z maminek. Uvedla, že polovina třídy u obou synů má křeče, průjem a zvrací.
Pod příspěvkem se rychle rozjela diskuze, která ukázala, že podobné potíže potkaly i desítky dalších dětí. Někteří rodiče již podali podmět ke kontrole na pražskou hygienu.
Za zdravotními problémy by mohlo podle některých stát jídlo ze školní jídelny. „Dítě, co jedlo dnešní oběd, tak křeče, zvracení. Ten, co si oběd nedal, je jak rybička,“ uvedla v pondělí další z maminek.
„U nás celá noc zvracení k tomu se přidaly horečky 39 a ráno už 40,“ připojila se další členka facebookové skupiny.
Podle starosty Michala Hazdry pro část školy vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno, obtíže podle něj mají vyšší desítky žáků.
Postupy při přípravě byly dodrženy
„Už jsem všechno ve spolupráci s vedoucí školní jídelny prověřil a můžu s klidným svědomím prohlásit, že všechny technologické postupy byly při přípravě jídel dodrženy,“ napsal v úterý ráno ředitel Libor Skala.
„Jsme v kontaktu s hygienou, která všechno důkladně prošetří a řídíme se jejími pokyny. Především musíme počkat na potvrzení příčiny obtíží,“ dodal později.
Kritika na účet kantýny však neustala a několik rodičů se rozhodlo dětem odhlásit obědy. Do školy před nedávnem nastoupila nová vedoucí jídelny.
„Aktuálně evidujeme 14 volání na tísnivou linku. V šesti případech došlo k výjezdu a ve čtyřech byly dotyční odvezeni do nemocnice,“ uvedl v souvislosti s otravou mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
Zbylé případy se vyřešily radou po telefonu.
Mluvčí HSHMP Petra Batók uvedla, že evidují desítky nemocných. „Případ řešíme s nejvyšší prioritou. Naši hygienici provádějí komplexní epidemiologické šetření, proběhla kontrola stravovacího provozu včetně odběrů vzorků a také vyšetření personálu jídelny. Do vyhodnocení laboratorních analýz nelze předjímat zdroj ani původce nákazy,“ uvedl ředitel pražských hygieniků Vladimír Možíšek.
Dopoledne radnice Prahy 21 na Facebooku uvedla, že po konzultaci s lékařkou budou školní prostory dezinfikovány. Žáci, kteří přijdou do školy, si budou dezinfikovat ruce a ve třídách se bude častěji větrat. Událostí se dnes zabývala také rada městské části. Podle Hazdry se informovali o dosavadním postupu školy a probírali s ředitelem další kroky.
Podle portálu České školní inspekce navštěvuje Masarykovu základní školu zhruba 1100 dětí, škola má třídy prvního i druhého stupně na několika pracovištích.
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