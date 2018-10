Inspirovalo mě hnutí Femen, říká křesťanka, která poklekla v podprsence před Duku. Vyvedli ji z katedrály

PRAHA Při večerní mši v úterý poklekla před oltářem v katedrále svatého Víta v podprsence, s napodobeninou trnové koruny na hlavě a nápisem „Proč jste nám nasadil korunu z trní?“ na obnaženém trupu před promlouvajícím kardinálem a pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Křesťanka Aneta Petani tak reagovala nejen na slova katolického kněze Petra Piťhy v souvislosti s Istanbulskou úmluvou, přiměla ji k tomu zejména Dukova reakce. „Zasáhlo mě to, jako křesťanku i jako ženu,“ řekla v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Istanbulská úmluva Úmluva o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí vzešla z Rady Evropy, v platnost vstoupila roku 2014. Česká republika se k ní podpisem připojila předloni, na definitivní stvrzení tuzemského parlamentu však stále česká. Nad Piťhovým kázáním se pozastavilo několik duchovních autorit. Respondenti oslovení serverem Lidovky.cz se shodli, že takto agresivní řeč by neměla mít na půdě boží místo.

Mše se účastnil nový ministr zahraničí Tomáš Petříček a řada zahraničních hostů, například polská velvyslankyně v České republice. Akci provázela zvýšená bezpečnostní opatření.

„Jsem křesťankou, členkou katolické církve a ctím řád mše svaté a svým protestem ji nechci narušit, pouze vyjádřit nesouhlas. Nesouhlas s tím, jaké stanovisko zaujalo vedení mého společenství k Istanbulské úmluvě, nesouhlas s tím, že i dnes se na některé lidi dívá církev skrze prsty pouze proto, že jsou, milují nebo žijí jinak, než si její představitelé myslí,“ napsala ve svém prohlášení křesťanka a členka katolické církve Aneta Petani.



„Pro křesťany je typické, že jsou poslušní a ke svým představeným vzhlíží a ctí je. Pokud k nám ale zaznívá z kazatelny lež omlouvaná strachem, je nutné si přiznat, že funkce neznamená vždy záruku pravdy,“ uvedla dále. Server Lidovky.cz vedl se ženou několik hodin po protestu rozhovor.

Lidovky.cz: Co přesně vás přimělo k tichému protestu ve svatovítské katedrále během Dukova kázání?

Vedlo mě k tomu to, co jsem napsala v prohlášení. Posledním impulsem ale byl moment, kdy se kardinál Duka zastal kázání Piťhy. To samotné kázání by mě k tomu zřejmě nedohnalo, protože šlo o vyjádření jednoho člověka, ale tím, že Duka ztělesňuje ten oficiální názor, rozhodla jsem se k tichému protestu. Nechtěla jsem nicméně nijak narušit mši, to i proto, že to ve mně nevzbudilo žádný vztek či jinou podobnou emoci. Dotklo se mě to uvnitř. Istanbulská úmluva podle mě vybízí k ochraně a respektu k ženám a schovávat útoky na ni za strach o tradiční rodinu a další věci, které ve svatovítské katedrále zazněly, mi přijde opravdu hrozné.

Lidovky.cz: Naštvalo vás to primárně jako křesťanku, nebo jako ženu bez ohledu na vaše vyznání?

Byla bych nerada, aby to vyznělo, že mě to naštvalo. Mě to spíše zasáhlo, protože jsem křesťanka, hlásím se ke katolické církvi, jsem jejím členem, protože jsem pokřtěná, a tímhletím jsem se cítila hlavně odmítnutá. Pohnutí vycházelo z křesťanské stránky. Věřím, že náplní křesťanství je láska k bližnímu, a to bez rozdílu. Jistě to ale vycházelo i z toho, že jsem žena. Vnímám tuto otázku velmi citlivě, protože se mi zdá, že v České republice jsou pro mě názory na ochranu žen a jakékoli vybízení k respektu a rovnoprávnosti k nim, případně i feminismus, často nepochopitelné.

Lidovky.cz: Forma protestu, tedy vysvlečení do podprsenky, pomalování nápisy a s trnovou korunou na hlavě, byla čistě vaší osobní iniciativou, nebo jste se někde nechala inspirovat?

Forma protestu byl čistě můj nápad, ale rozhodně jsem byla inspirovaná hnutím Femen, které používá tělo jako nástroj k protestu. Zároveň jsem si ale byla vědoma, že pokud to má být v katedrále, budu ctít místo a mši svatou. Pořád k tomu mám úctu. Proto jsem také nebyla úplně odhalená. Nějaký transparent by mi přišel nevhodný a vnímala bych to i jako nedostatečnou formu protestu.

Lidovky.cz: Byl pro vás důležitý motiv odhalení ženského těla, když už se bavíme o ochraně žen a jejich práv? Zajímá mě, jestli vám to přišlo adekvátní vzhledem k tématu, o němž se bavíme.

Musela jsem vystoupit ze své komfortní zóny. Odhalování pro mě není bezproblémové. A právě proto mi to přišlo adekvátní. Něco jsem obětovala. A také to vzbuzuje kontroverzi. Nechtěla jsem, aby protest zapadl. Zároveň jsem ale nechtěla, aby to vedlo k nenávisti či osočování církve. Mým cílem bylo poukázat na tenhle problém a možná přimět církvi k sebereflexi. Výroky, které zazněly v souvislosti s Istanbulskou úmluvou, či další citáty související s kontroverzními tématy z poslední doby jsou v protikladu k myšlence křesťanství. Křesťanství je o lásce k lidem a pomoci. Tohle sice v kázáních zaznívá, ale v praxi to není pravda.

Lidovky.cz: Co jste vlastně od protestu očekávala?

Když Česká ženská lobby podala trestní oznámení, tak jsem byla ráda. Využili legální cestu, což podle mě úplně nejlepší. Myslela jsem si, že na ní nebude co kritizovat. Jen soud by spravedlivě rozhodl. Z mého pohledu tedy Česká ženská lobby neudělala nic špatného, a přesto se vznítila velká vlna kritiky a odporu k tomuto řešení. Možná i to je důvod, proč jsem to udělala. Nelíbilo se mi, že někdo v souvislosti s trestním oznámením hovoří o zatěžování systému či o „hysterii“. Nevím, co jiného mohli udělat.

Lidovky.cz: Mluvila jsem s fotografem Petrem Vrabcem, který vás během protestu v katedrále fotil. Naznačoval, že jste se mu ozvala, aniž byste ho blíže znala, a že jste musela ještě přesněji načasovat, jak a kde protest proběhne. Jak moc jste tedy protest měla naplánovaný?

Promýšlela jsem to hodně, akorát jsem do poslední chvíle nevěděla o tom, jak to v katedrále bude vypadat. Nemohla jsem dohledat žádné bližší informace. Hodně jsem zvažovala, kdy to udělám. I z duchovního hlediska jsem musela počkat na chvíli, kdy mi to bude připadat vhodné. V jisté fázi mše dochází k přeměně těla a krve Kristova, tenhle obřad jsem nechtěla narušit. Když už jsem byla v katedrále, přišlo mi nejlepší provést protest během Dukova kázání.

Lidovky.cz: Z fotografií není úplně zřejmé, co přesně následovalo poté, co jste poklekla a v tichosti protestovala. Kdo vás vyvedl a jakým způsobem? Podle snímků to vypadá, že vás vyvedl někdo z duchovních.

Klečela jsem tam odhadem asi pět minut. Potom jsem byla vyvedena, je tam personál, který se stará o chod katedrály. Chci ale, aby zaznělo, že se ke mně chovali hezky. Jejich přístup byl velice profesionální. Duchovní mi akorát říkal, abych se postavila. Myslím, že tím byl rozrušený, ale nic dalšího mi neříkal. Poté mi akorát nebylo umožněno se na mši vrátit, ale to jsem chápala.

Lidovky.cz: Vy jste klečela se skloněnou hlavou před pražským arcibiskupem Dukou. Jak na to vlastně reagoval on?

Žádné oficiální stanovisko jsem nečetla. Na té mši to nijak nekomentoval. Proběhlo to tak, jak jsem vlastně chtěla. Nenarušila jsem samotnou mši. Součástí protestu bylo i to, že jsem měla sklopenou hlavu, nechtěla jsem vystupovat agresivně. Většinou mám před oltářem skloněnou hlavu. Neměla jsem nutkání se vyvyšovat či vyjádřit pohrdání. Chtěla jsem jen vyjádřit nesouhlas. O to mi šlo hlavně.