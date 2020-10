Krevní plazmou proti covidu Vyléčení mohou dárcovstvím zachránit život, nemocnice je prosí o pomoc

Praa Pětadvacetiletá Michaela byla vždy zvyklá pomáhat druhým, proto neváhala a rozhodla se po prodělání nemoci covid-19 darovat svou krevní plazmu. V těle má totiž potřebné protilátky, které mohou jiným zachránit život. Podání takzvané rekonvalescentní plazmy je jednou z možností, jak nemocné s koronavirem léčit. Vzhledem k tomu, že hospitalizovaných s těžkou formou covidu přibývá, lékaři vyzývají vyléčené, aby přišli krevní plazmu darovat. Nemocnicím akutně chybí.

Jako první začala s léčbou covidových pacientů pomocí této metody Thomayerova nemocnice v Praze. „Plazmu s vytvořenými protilátkami jsme zatím odebrali přibližně 75 dárcům a vydali jsme ji k léčbě 48 pacientů, kteří byli hospitalizováni buď na plicní klinice, anebo na anesteziologicko-resuscitační klinice,“ řekl Lidovým novinám (LN) její mluvčí Petr Sulek.

Darovat krevní plazmu mohou lidé nejdříve čtrnáct dní po vyléčení z koronaviru. Nesmí jít ovšem o jedince, kteří někdy v minulosti dostali transfuzi krve. Ženy mohou podstoupit odběr navíc jen v případě, že nikdy neporodily.

„Po transfuzi a těhotenství se v těle tvoří protilátky proti bílým krvinkám, kvůli těmto protilátkám nelze použít plazmu pro přímé podání pacientům,“ vysvětlil primář transfuzního oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Vít Řeháček. I na jeho oddělení probíhá odběr rekonvalescentní plazmy, podle odhadů přišly do nemocnice prozatím darovat potřebnou složku krve s protilátkami desítky lidí. V Královéhradeckém kraji je hradecká nemocnice jediným pracovištěm, kde lékaři plazmu odebírají. Zdravotnické zařízení proto zásobuje i jiné krajské nemocnice.

„Dobrý skutek“

Po celém Česku je zhruba patnáct transfuzních zařízení, kde plazmu od vyléčených dárců odebírají. Třeba v pondělí se na seznam přidala Fakultní nemocnice Plzeň. „Zatím k nám přišlo na test protilátek cca 40 občanů, z toho 35 je vhodných a proběhlo 10 odběrů covidové plazmy,“ řekla LN její mluvčí Gabriela Levorová.

Mezi dárce v Thomayerově nemocnici se zařadil i student medicíny Šimon Tesař. „Chtěl jsem udělat dobrý skutek a někomu pomoci. Zároveň jsem byl zvědavý, jestli mám skutečně vytvořené protilátky,“ uvedl pro LN. Darovat plazmu přišel do pražské Krče již dvakrát, poprvé v květnu a pak v září.

„V tuto chvíli opravdu urgentně sháníme dárce, plazmy je nedostatek a pacienti přibývají,“ apeloval mluvčí Sulek. Všechny oslovené nemocnice uvádí, že zásoby jsou skutečně omezené a každý dárce zdravotnickému systému velmi pomůže.

Těžší průběh, více protilátek

V případě odběru rekonvalescentní plazmy je lepší, když dárce prodělal těžší formu covidu. „A to kvůli vyššímu objemu vytvořených protilátek v těle,“ vysvětlil Sulek. Odběr trvá zhruba 45 minut a podle doktorů není nikterak bolestivý. Lékaři při jednom „sezení“ odeberou přibližně 700 až 800 mililitrů krevní plazmy. Záleží na hmotnosti člověka. Tato porce vystačí přibližně pro jednoho a půl pacienta. Plazma se po odebrání otestuje na množství přítomných protilátek a pak se zmrazí. Vzhledem k jejímu nedostatku ale nevydrží v mrazicích boxech moc dlouho.

Krevní plazmu lze darovat vícekrát, minimální interval mezi dvěma odběry je ovšem čtrnáct dnů. Jednou z podmínek je také to, že dárce musí být plnoletý a mladší 65 let. Musí být v dobré kondici a splňovat všeobecné podmínky dárcovství, mezi něž kupříkladu patří, že v minulosti neprodělal žloutenku typu B či C a nebere drogy. Odběr plazmy lze podstoupit minimálně šest měsíců od nového tetování či piercingu.

Lékaři při procesu využívají plazmaferetický přístroj a plazmu odebírají stejně jako krev, tedy přes žilní přístup. Člověk se nemusí obávat následného vyčerpání. „Dárci všeobecně odběry plazmy zvládají velmi dobře. Někdy se dárce může cítit sláb, ale tento stav se rychle upraví, takže doprovod k odběru není nutný,“ řekla LN mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Do tamního Krevního centra přichází zhruba deset dárců rekonvalescentní plazmy týdně. „Prozatím bylo vyexpedováno 177 vaků s plazmou pro pacienty ve Fakultní nemocnici Ostrava, ale také pro pacienty z dalších nemocnic v Moravskoslezském kraji,“ přiblížila Petlachová. V ostravské fakultní nemocnici lékaři potřebnou krevní složku s protilátkami podali zatím 46 pacientům.

Jít příkladem se rozhodli i mnozí politici, kteří prodělali koronavirus. Darovat krevní plazmu přislíbila třeba poslankyně Karla Šlechtová (za ANO) či vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).