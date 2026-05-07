Obchod řídili z Plzně, dováželi z Ukrajiny. Policie navrhla obžalovat 22 lidí z prodeje drog

Autor: ,
  10:21
Kriminalisté z Národní protidrogové centrály navrhli obžalovat 22 lidí z výroby a prodeje drog. Suroviny k jejich výrobě dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že policisté při domovních prohlídkách zajistili mimo jiné více než kilogram pervitinu a suroviny, ze kterých by bylo možné vyrobit dalších asi devět kilogramů drogy.
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...

Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. (7. května 2026) | foto: Národní protidrogová centrála

Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...
8 fotografií

„Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud měl řídit dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem,“ popsala Šmoldasová.

Mezi obviněnými jsou dva cizinci, kteří podle kriminalistů dovezli z Ukrajiny více než 115 kilogramů červeného fosforu, jedné ze základních surovin k výrobě pervitinu. Další obviněný dovážel prekurzory k výrobě drog ze Španělska, v jeho dodávce zajistili francouzští celníci 460 kilogramů léku s pseudoefedrinem, doplnila mluvčí.

Cizinci podle kriminalistů prodávali červený fosfor dalšímu obviněnému se ziskem asi 4500 korun za kilogram, ten chemikálii dál přeprodával a na každém kilogramu vydělal zhruba 15 000 korun. „Výsledná cena červeného fosforu se tak vyšplhala téměř na desetinásobek té původní,“ uvedla Šmoldasová.

Kromě pervitinu a tří kilogramů červeného fosforu zajistili policisté při domovních prohlídkách také další drogy, dvě zbraně, tisícovku různých nábojů a půl milionu korun v hotovosti. „Mezi zajištěnými věcmi byla také profesionální ‚deblistrovačka‘, tedy stroj, který dokáže vyloupat až 7500 blistrů za hodinu,“ uvedla mluvčí. Policisté také zajistili dvě motorová vozidla a šest laboratoří k výrobě drog.

Nejmladšími členovi skupiny bylo podle Šmoldasové 25 let, nejstaršímu 65 let. Čtyři z obviněných zůstávají ve vazbě, pět dalších je ve vězení kvůli jiné trestné činnosti. Ostatní obviněné, včetně dvou cizinců, stíhá policie na svobodě.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.