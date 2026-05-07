Obchod řídili z Plzně, dováželi z Ukrajiny. Policie navrhla obžalovat 22 lidí z prodeje drog

„Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud měl řídit dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem,“ popsala Šmoldasová.
Mezi obviněnými jsou dva cizinci, kteří podle kriminalistů dovezli z Ukrajiny více než 115 kilogramů červeného fosforu, jedné ze základních surovin k výrobě pervitinu. Další obviněný dovážel prekurzory k výrobě drog ze Španělska, v jeho dodávce zajistili francouzští celníci 460 kilogramů léku s pseudoefedrinem, doplnila mluvčí.
Cizinci podle kriminalistů prodávali červený fosfor dalšímu obviněnému se ziskem asi 4500 korun za kilogram, ten chemikálii dál přeprodával a na každém kilogramu vydělal zhruba 15 000 korun. „Výsledná cena červeného fosforu se tak vyšplhala téměř na desetinásobek té původní,“ uvedla Šmoldasová.
Kromě pervitinu a tří kilogramů červeného fosforu zajistili policisté při domovních prohlídkách také další drogy, dvě zbraně, tisícovku různých nábojů a půl milionu korun v hotovosti. „Mezi zajištěnými věcmi byla také profesionální ‚deblistrovačka‘, tedy stroj, který dokáže vyloupat až 7500 blistrů za hodinu,“ uvedla mluvčí. Policisté také zajistili dvě motorová vozidla a šest laboratoří k výrobě drog.
Nejmladšími členovi skupiny bylo podle Šmoldasové 25 let, nejstaršímu 65 let. Čtyři z obviněných zůstávají ve vazbě, pět dalších je ve vězení kvůli jiné trestné činnosti. Ostatní obviněné, včetně dvou cizinců, stíhá policie na svobodě.