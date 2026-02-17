„Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u 12 bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli,“ uvedl Vinčálek.
StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci, sdělil mluvčí.
Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.
Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.
25. května 2023