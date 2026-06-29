Vyplývá to z výroční zprávy NSZ zveřejněné v pondělí. Zpráva se zaměřila na analýzu trestné činnosti páchané mladistvými a dětmi mladšími 15 let. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová při svém loňském nástupu do funkce uvedla, že ji znepokojuje rostoucí agrese a násilné jednání mladistvých. Podle ní by se měla větší pozornost věnovat práci s dětmi a prevenci rizikového chování.
Aktuální zpráva Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) potvrzuje, že v této skupině pachatelů narůstá počet násilně motivovaných trestných činů. V případech spojených s fyzickým násilím NSZ upozorňuje na obecný nárůst agresivity, emoční nevyrovnanosti a impulzivity u dětí a mladistvých.
„K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí nebo ve volném čase ve veřejném prostoru, přičemž v některých případech se vyznačují značnou surovostí, nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. Ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům,“ uvedl mluvčí NZS Petr Malý.
V případě dětí mladších 15 let trestné činy nejčastěji páchají ve věku 13 a 14 let. U některých typů činů se ale objevují specifické věkové rozdíly, například u znásilnění převažují děti mezi devíti a 12 lety, zatímco u těžkého ublížení na zdraví či nedovoleného nakládání s drogami dominují čtrnáctiletí a patnáctiletí.
U mladistvých ve věku 15 až 18 let zůstává dlouhodobě nejčastějším proviněním krádež a poškození cizí věci, jejich výskyt je stabilní. Naopak výrazně roste počet násilných provinění, zejména ublížení na zdraví a loupeží, kterých bylo v letech 2024 až 2025 zhruba o 40 procent víc než v období 2015 až 2019. Podobný nárůst loupeží se podle NSZ objevuje i u dětí mladších 15 let.
Loni NSZ zaznamenalo podle mluvčího velmi znepokojivý jev tzv. zážitkového násilí, který se sice objevuje pouze ojediněle, avšak pravidelně. „Jeho projevy vykazují značnou společenskou nebezpečnost,“ uvedl mluvčí.
Výrazně podle zprávy přibylo případů trestné činnosti spojené s dětskou pornografií. Státní zastupitelství evidovalo 925 případů, meziročně o zhruba 22,5 procenta více. Z objasněných 705 případů byl pachatel mladší 18 let ve více než čtvrtině z nich. Podle státních zástupců se na tomto trendu podílí i to, že závadný obsah mezi sebou sdílejí děti mladší 15 let. Nezřídka se objevují i situace, kdy děti šíří vlastní pornografii společně s běžnou pornografií, což podle zprávy souvisí s normalizací sextingu a přístupem k obsahu na sociálních sítích.
V České republice bylo loni zahájeno 186 858 nových trestních řízení, nad nimiž státní zástupci vykonávali dozor nad zachováním zákonnosti trestního řízení. O rok dříve jich bylo 189 912. Ve srovnání s předchozím rokem mírně vzrostl počet případů násilné a mravnostní kriminality i majetkové trestné činnosti s výjimkou krádeží.
Nejvyšší státní zastupitelství zároveň upozorňuje na rostoucí počet problematických jevů v on-line prostředí, zejména na sociálních sítích. Vedle podvodů, jejichž cílem je vylákat z uživatelů peníze, přibývá také nenávistných projevů a verbálních útoků. Zpráva rovněž poukazuje na nárůst případů násilí a sebepoškozování mezi dětmi a dospívajícími, které se často odehrávají právě v on-line prostředí.
„V prostředí sociálních sítí a chatovacích platforem byl v roce 2025 zjištěn častější výskyt výhrůžek, vulgárních útoků a jiných forem kyberšikany. Typickým jevem je následné rychlé mazání komunikace ze strany pachatelů, nicméně tyto projevy bývají zachyceny jinými uživateli, a dále šířeny. Současně patrně dochází k pozvolnému nárůstu latentní rizikové komunikace,“ uvedl na webu Malý.
Státní zástupci zaznamenali také proměnu drogové scény, kdy ubývá „tradičních“ distributorů tvrdých drog v mladší věkové skupině, tito pachatelé se přesouvají do věku mezi 40 až 49 lety. U mladší generace totiž převládá distribuce v on-line prostředí.