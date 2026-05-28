Právě na děti a mladé lidi, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, se zaměří letošní ročník Běhu se žlutou stužkou. Akce dlouhodobě podporuje návrat lidí s trestní minulostí zpět do společnosti.
Podle policejních statistik se děti mladší 15 let loni dopustily 322 násilných činů, což je meziročně o šest méně. Ostatních trestných činů spáchaly celkem 783, předloni jich bylo 869. U mladistvých pachatelů – tedy ve věku od 15 do 18 let – policie evidovala 522 násilných činů, tedy stejný počet jako předloni. Ostatních trestných činů mladistvých bylo 2057, což představuje nárůst o 216 činů oproti roku 2024.
PMS pořádá pro děti preventivní přednášky ve školách, formou mediace řeší v posledních letech například kyberšikanu. V rámci soudních řízení pak pracuje i s rodiči dětí a může docházet do jejich bydliště. „Někdy je to těžké, protože rodiče odmítají, že by jejich dítě něco provedlo,“ uvedla Slováková.
„Pokud je dítě problémové, je potřeba hledat problémy právě v rodině,“ popsala ředitelka PMS svou zkušenost. „Děti se často chovají nestandardně, protože pocházejí z prostředí, které je nepodnětné, rodiče se jim nevěnují, nerozvíjí je, nebo to jsou sociálně vyloučené či slabé rodiny. Tam je potřeba napnout všechny síly, protože děti jsou ještě ve věku, kdy dokážou vstřebat informace a změnit svoji dráhu,“ zdůraznila.
Zavřít dítě do ústavního zařízení nebo mladistvého do vězení je podle Slovákové až nejzazší možností. „Tam se z toho bludného kruhu už těžko vystupuje,“ podotkla s tím, že devět procent dospělých vězňů prošlo některou z forem ústavní péče. Základem je proto podle ní prevence ve spolupráci se sociálními pracovníky, s neziskovými organizacemi a nízkoprahovými centry pro mládež. „Je potřeba myslet na to zavčasu, než se dítě propadne do problémů, které už se bohužel nedají řešit jinak než nějakým trestněprávním opatřením,“ dodala.
Rodiče dětí se mohou přijít poradit na jakoukoliv pobočku PMS. Soud také může dítěti nařídit absolvovat některý z resocializačních programů, které nabízí buď přímo probační služba, nebo jiné organizace. Cílem programů je předcházení dalšímu páchání trestné činnosti, rozvíjení sociálních dovedností a právě i stabilizování rodinného prostředí.
Letošní 11. ročník Běhu se žlutou stužkou se uskuteční 11. června v pražské oboře Hvězda. Zúčastnit se mohou i chodci, svůj vlastní závod budou mít děti. Od března se konají doprovodné běhy přímo ve věznicích, při nichž se setkávají odsouzení s běžci z řad státních institucí, firem i neziskového sektoru.