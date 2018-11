Křišťálovou lupu získala česká hra Kingdom Come i Jindřich Šídlo

VÝSLEDKY: Hodnocení odborné poroty: Projekt roku: Kingdom Come: Deliverance

Osobnost roku: Jindřich Šídlo

Globální projekty českých tvůrců: Windy

E-commerce inspirace: Footshop

Marketingová inspirace: Rekola - Libeňský most

Obsahová inspirace: Forbes Espresso

Veřejně prospěšná služba - cena České televize: Pamětnároda.cz

Anticena: Mobilní operátoři (předražená data pro veřejnost) Hlasování veřejnosti: Cena popularity: DVTV

Internetové obchodování: Alza.cz

Nástroje a služby: Mapy.cz

One (wo)man show: Jiří Ovčáček - unofficial

Online video: Šťastné pondělí

Zájmové weby: Databazeknih.cz

Zpravodajství a publicistika: DVTV

zdroj: Lupa.cz