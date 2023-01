Zemřela režisérka Kristina Taberyová, pomohla založit Člověka v tísni

Kristina Taberyová byla dlouholetou členkou správní rady Člověka v tísni. „Kristina nám byla stále na blízku, vždy ochotná pomoci, byla podporující, laskavá, ale i kritická, byla dlouholetou členkou naší Správní rady. Ještě v prosinci, před měsícem, se online účastnila jejího zasedání,“ uvedl na Facebooku ředitel humanitární organizace Šimon Pánek.

Synem Taberyové je novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. „Dvacet let bojovala s rakovinou, prostě se svojí zarputilostí se rozhodla, že se pustí do léčby. Nemoc se vracela, zase bojovala,“ uvedl na Facebooku. Poslední týdny se její stav rychle zhoršoval, do posledních chvil se ale zajímala o dění, dodal.

Člověk v tísni @CLOVEKVTISNI "Kristina Taberyová, vzdělaná, noblesní a pronikavě chytrá dáma, která na začátku devadesátých let stála u vzniku #ČlověkVTísni, po dlouhé nemoci včera zemřela.



Děkujeme Kristino, budeš nám chybět

S láskou a úctou,

Šimon"

Režisérka, scenáristka a dramaturgyně Kristina Taberyová se narodila 24. července 1951 v Železné Rudě na Klatovsku. Pocházela z umělecké rodiny, byla dcerou herce Zdeňka Štěpánka. Jejími sourozenci byli herci Martin, Petr a Jana Štěpánkovi.

Po absolvování Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU) v roce 1976 nastoupila nejprve do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, později přešla do plzeňského Divadla J. K. Tyla. Jako režisérka později působila v České televizi.