Kritika rok poté. Prima v reportáži referovala o Drahošovi negativně, Zemanovi stranila, kárá rada

PRAHA K televizi Prima zamířila výtka, že při jednom ze svých zpravodajských pořadů byla zaujatá vůči největšímu sokovi prezidenta Miloše Zemana Jiřímu Drahošovi. Televize podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání selhala krátce před prvním kolem prezidentských voleb. Rada však vyzvala stanici k nápravě více než rok poté, co byla zmíněná relace v éteru. Podle poslanců i expertů má upozornění po takové prodlevě jen minimální význam.

„Reportáž informovala s výrazně negativním vyzněním o omluvě Jiřího Drahoše z účasti jedné z debat na Primě, zatímco rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se žádné z debat v médiích bylo v téže reportáži pouze krátce zmíněno bez hodnotícího pohledu,“ stojí v rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), které rada schválila na předposledním jednání. RRTV uděluje licence pro rádia i televize a dozoruje plnění jejich podmínek.

Podle radních reportáž postrádala neutralitu, jež je pro zpravodajské výstupy zásadní. Prima tak porušila zásadu objektivity. Radní na konci ledna uložili stanici, aby přijala nápravu sedm dní od chvíle, co rozhodnutí dostane do rukou. Kritika míří na reportáž z hlavní zpravodajské relace vysílané 7. ledna loňského roku. Více než rok poté si lze těžko představit nápravu, která by měla v kontextu loňských prezidentských voleb význam.

„Požadovat po Primě, aby rok po odvysílání nevyváženého zpravodajství o prezidentské volbě zjednala do týdne nápravu, je nesmysl,“ řekl serveru Lidovky.cz mediální expert Jan Potůček. Podobně uvažují i oslovení politici, kteří se médiím na sněmovní půdě věnují. „S více než roční prodlevou nemá upozornění žádný praktický význam. Neznám důvod tohoto zpoždění, je to absurdní situace,“ uvedla pro Lidovky.cz poslankyně Miroslava Němcová.

‚Reakce by měla být pružnější‘

Němcová je místopředsedkyní volebního výboru, jenž má v popisu práce projednávat i záležitosti týkající se médií. Podobně je zaměřený podvýbor pro svobodu slova a média. Jeho místopředseda Vít Rakušan smýšlí stejně jako jeho sněmovní kolegyně. „Z logiky toho, že tu máme rok zvoleného pana prezidenta Zemana, to žádný zásadní význam nemá. Reakce by samozřejmě měla být pružnější,“ uvedl pro Lidovky.cz Rakušan.

Předseda RRTV Ivan Krejčí vysvětluje výraznou prodlevu náporem práce, jemuž rada po volbách čelila. Radním podléhá vysílání všech radiových a televizních stanic, ty v klání o Pražský hrad vyprodukovaly stovky hodin zpravodajského materiálu. Následně proběhl jejich monitoring, poté došlo k zadání příslušných analýz. Rozbory se dostaly členům RRTV na stůl až loni v listopadu.

„Na základě zjištění analýzy programu Prima rada rozhodla požádat provozovatele o vysvětlení. Provozovateli byla stanovena 30 denní lhůta. Provozovatel vysvětlení podal, rada se s ním seznámila na druhém zasedání tohoto roku a rozhodla o vydání upozornění na porušení zákona,“ přiblížil další proces Krejčí. Tento postup připodobnil k trestnímu řízení, kdy soud také nerozhodne bezprostředně po činu.

Přestože výtka přišla více než rok po poklesku Primy, podle Krejčího smysl má. Požadovaná náprava má podle něj mířit do budoucna. „Nápravou se v daném kontextu míní, že se provozovatel napříště vyvaruje typově obdobného porušení zákona. To, zda se opakovaně nedopustil porušení zákona, prokážou budoucí analýzy vysílání,“ přibližuje Krejčí, který radě předsedá od června 2015.

Prima výtku RRTV odmítá

Velká rada RRTV je nejvyšším orgánem, jenž uděluje licence a dohlíží na plnění mediálních zákonů v zemi. Jejímu dozoru podléhají všechny televize i radiostanice, při porušení legislativy má právo je trestat. Mohou se k ní také odvolat stěžovatelé na produkci médií veřejné služby, pokud neuspějí se svým podnětem u Rady ČT nebo Rady ČRo.

RRTV má aktuálně 12 členů, jejich mandát je šestiletý. Členy rady jmenuje její předseda poté, co se na nich dohodne Poslanecká sněmovna. Všechny až na jednoho, Richarda Svobodu, jež zastává funkci od 6. března 2013, nominovala sněmovna v období koaliční vlády ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Potůček připouští, že postup RRTV se drží v platných zákonných rámcích. Vzhledem k velkému záběru rady je i podle něj nemožné, aby reagovala okamžitě. Nicméně je přesvědčený, že by si měla povinnosti zorganizovat tak, aby výzva a náprava měla skutečný efekt. Tedy aby kritizovaná stanice upravila způsob zpravodajské práce ještě v průběhu pokrývání tak důležité události, jako je prezidentská kampaň.

„V určitých případech, jako je tento, by si měla stanovit priority a některá vysílání posuzovat přednostně,“ míní Potůček. „Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby existovalo něco jako zrychlené správní řízení, pokud se podnět týká narušení politické soutěže, konkrétně pak voleb,“ dodává. Poslankyně Němcová přitakává. „Změna legislativy není podle mě třeba. Členové RRTV musí snad sami vědět, co mají dělat, aby řádně plnili svou roli.“

Prima výzvu od RRTV přijala s překvapením. Stojí si za tím, že reportáž dostála požadovaným standardům a byla korektní. „Máme za to, že při informování o neúčasti v debatním pořadu nelze mechanicky srovnávat pozici stávajícího prezidenta, jehož názory byly v době kampaně již veřejně známy, a kandidáta, jehož názory veřejně známy nebyly,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí stanice Adam Halmoši.